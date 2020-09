Christine Grady e Megan, Jennifer e Alison/ Chi sono moglie e figlie di Anthony Fauci

Anthony Fauci è felicemente sposato dal 1985 con Christine Grady, da cui ha avuto tre figlie, Megan, Jennifer e Alison. Lui è un immunologo statunitense, lei è un’esperta di bioetica americana. La donna, nata il 7 febbraio 1952 e cresciuta a Livingston, è a capo del Dipartimento di Bioetica presso il National Institutes of Health Clinical Center. La moglie di Anthony Fauci ha studiato alla Livingston High School, poi ha conseguito una laurea in infermieristica e biologia presso la Georgetown University, quindi un master in infermieristica al Boston College e un dottorato in filosofia e bioetica presso la Georgetown University. Christine Grady ha lavorato in infermieristica, ricerca e assistenza clinica, è stata membro della Commissione presidenziale per lo studio delle questioni biomediche, mentre attualmente è membro della National Academy of Medicine. Inoltre, è senior fellow presso il Kennedy Institute of Ethics e fellow all’Hastings Center e dell’American Academy of Nursing. Lei ed Anthony Fauci si sono conosciuti per un paziente di cui si sono occupati.

CHRISTINE GRADY E MEGAN, JENNIFER E ALISON “SOTTO PROTEZIONE”

Anthonty Fauci è sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, quindi sulla moglie Christine Grady e le figlie, Megan, Jennifer e Alison. Nelle scorse settimane però ha fatto un’eccezione, rivelando che le figlie hanno bisogno di protezione in quanto la sua famiglia continua a ricevere minacce di morte. Consulente sanitario della Casa Bianca, considerato uno dei massimi esperti nel suo campo, ha ricevuto delle critiche per le sue idee sulla gestione della pandemia di coronavirus. “È incredibile il fatto che la mia famiglia riceva minacce di morte e che le mie figlie vengano molestate”, ha dichiarato in estate alla Cnn. Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, la moglie Christine Grady e le figlie, Megan, Jennifer e Alison possono contare sulla protezione garantita da un team. “Non avrei mai immaginato che le persone siano disposte a minacciare chi esprime semplicemente dei principi di salute pubblica”.



