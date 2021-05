Christine Grady, Megan, Jennifer e Alison, moglie e figlie Anthony Fauci/ “L’amore..”

Christine Grady e Megan, Jennifer e Alison sono le donne di casa Fauci o, meglio, sono la moglie e le figlie del noto Anthony Fauci, una delle figure di spicco dalla lotta al Covid 19 soprattutto negli Usa. Spesso e volentieri lo abbiamo sentito smentire le parole dell’ex presidente Donald Trump in materia di Pandemia, e oggi sarà ospite di Mara Venier a Domenica In per parlare di Covid e non solo. La sua vita privata è da sempre gelosamente custodita ma chi lo conosce bene sa anche che a casa sua regnano le donne a cominciare proprio dalla moglie, la donna che ha sposato nel 1985 ormai quasi 40 anni fa. A tenerli insieme l’impegno comune per amore della loro famiglia ma anche quello per la medicina e la scienza visto che si sono conosciuti proprio mentre si occupavano di un paziente comune. I due si sono conosciuti in ospedale proprio perché la moglie Christine Grady è laureata in infermieristica e biologia e ha anche un dottorato in Filosofia e Bioetica.

Christine Grady e Megan, Jennifer e Alison, moglie e figlie di Anthony Fauci chi sono?

Christine Grady è esperta di bioetica americana ed è a capo del dipartimento di Bioetica del National Institutes of Health Clinical Center. Classe 1952, è cresciuta in New Jersey e si è diplomata alla Livingston High School ma tra le sue diverse specializzazioni, vanta anche quella nell’ambito dell’HIV, lo stesso contro il quale anche il marito ha spesso combattuto con notevole successo. Dal loro lungo matrimonio sono nate le figlie Megan, Jennifer e Alison, che si trovano in città diverse da quelle dei genitori tant’è che per Natale, per la festa degli 80 anni di Fauci, proprio la moglie ha organizzato una festa via Zoom in pieno rispetto delle restrizioni. Cosa racconterà di loro Fauci oggi?

