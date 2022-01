Christine Grady, moglie Anthony Fauci/ La storia d’amore in corsia e le 3 figlie

Christine Grady e Antony Fauci: com’è nato il loro rapporto

La presenza di Anthony Fauci tra gli ospiti della puntata di oggi di Che tempo che fa potrebbe portare alcuni telespettatori ad interrogarsi sulla vita privata del noto immunologo USA. Chi è la moglie di Anthony Fauci? si tratta di Christine Grady ed è anche lei attiva nel campo medico e scientifico, essendo capo del Dipartimento di Bioetica presso il National Institutes of Health Clinical Center. Il loro primo incontro? Correva l’anno 1983. Christine Grady era un’infermiera clinica specializzata presso il National Institutes of Health di Washington, DC, appena tornata da due anni di lavoro in una ONG umanitaria in Brasile. Anthony Fauci era un medico curante presso il NIH. Come Grady avrebbe poi detto a InStyle , “Ci siamo incontrati sul letto di un paziente”. Grady, come riportato da Vogue, ricorda ancora il nome del paziente: Pedro. Era brasiliano, non parlava inglese e voleva tornare a casa. Pedro ha chiesto all’infermiera Grady, che grazie alla sua esperienza in Brasile parlava bene portoghese, di aiutarlo a presentare il caso ai suoi medici, incluso Fauci. “Tony – ha ricordato la Grady – gli disse che poteva andare a casa a patto di stare molto attento alla sua salute”. In portoghese, Pedro ha risposto: “Non esiste. Sono in ospedale da mesi. Andrò in spiaggia e a ballare di notte”. La Grady decise di mentire a quello che sarebbe poi diventato suo marito: “Ha detto che farà esattamente quello che gli hai detto tu”.

Christine Grady, per Antony Fauci è stato “amore a prima vista”

Quando un paio di giorni dopo la Christine Grady venne convocata da Anthony Fauci in persona, pensò che da lì a poco sarebbe stata licenziata. Invece il medico, che era rimasto colpito da quella infermiera che parlava le lingue, voleva soltanto invitarla a cena. La donna rispose di sì: “Non eri così spaventoso come la gente ti faceva sembrare”, ha detto in un’intervista insieme al marito a NPR l’anno scorso. “Tutti avevano paura di te, e quando ti ho visto per la prima volta ho pensato, di cosa stanno parlando? È giovane e bello e non sembra così spaventoso”. Per Fauci, è stato “amore a prima vista… era intelligente, bella, parlava più lingue e aveva dei modi meravigliosi con i pazienti. Ho subito detto: ‘Devo uscire con lei'”. La coppia ha 3 figlie: si tratta di Megan, Jennifer e Alison Fauci. Proprio loro sono state citate dallo scienziato in uno sfogo, pochi giorni fa, quando si è appreso che un uomo che stava attraversando gli Stati Uniti intenzionato ad ucciderlo è stato arrestato: “Ho ricevuto minacce di morte, la mia famiglia e i miei figli hanno subito molestie e ricevuto chiamate oscene perché le persone mentono sul mio conto”.

