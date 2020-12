Christmas Encore/ Su Canale 5 il film con Maggie Lawson

Oggi, mercoledì 23 dicembre, alle 16.45 su Canale 5 va in onda il film tv “Christmas Encore”. Il regista della pellicola natalizia è Bradley Walsh. Tra i suoi lavori ricordiamo “Fiori e delitti: Crisantemi preziosi”, “Fiori e delitti: Matrimonio a caro prezzo” e il documentario biografico “Aaliyah: The Princess of R&B”, sulla vita e la prematura morte della cantante e attrice Aaliyah. La protagonista di “Christmas Encore” è Maggie Lawson, già protagonista de “Il mio matrimonio preferito (My favourite wedding)” assieme a Paul Green. Nel 1996 appare in quattro episodi della serie “E vissero infelici per sempre (Unhappily Ever After)” e nel 2000 recita nel film TV “Model Behavior – Una passerella per due” insieme a Justin Timberlake. Appare come guest star in numerose serie televisive come Smallville, Tru Calling e Justified. Nel 2006 ottiene il ruolo della detective “Jules” O’Hara a partire dal secondo episodio della serie “Psych”. Dal 2014 al 2015 prende parte all’ultima stagione della serie tv “Due uomini e mezzo”, nel ruolo della signorina McMartin.

Christmas Encore, la trama del film

Charlotte Lacy (Maggie Lawson) è un’aspirante attrice in cerca di successo. Dopo aver provato senza successo a sfondare nel mondo del cinema, Charlotte intende abbandonare il suo sogno. Quando le viene offerta la possibilità di recitare in un nuovo adattamento di “Canto di Natale” di Dickens, non si lascia sfuggire l’occasione. Sul palco Charlotte instaura un rapporto speciale con il regista Julian Walker (Brennan Elliott). Il teatro dove avrà luogo lo spettacolo rischia però una chiusura anticipata, spingendo Charlotte e il resto del cast a sperare in un vero e proprio miracolo di Natale per portare in scena “Canto di Natale”…



