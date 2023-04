Christopher Leoni: scorrettezza all’Isola dei Famosi 2023 per fuoco/ Provvedimento…

Christopher Leone e l’infrazione all’Isola dei Famosi 2023 per accendere il fuoco

A poche ore dalla seconda puntata dell‘Isola dei Famosi 2023, arriva una scorrettezza in Honduras. A commetterla è stato Christopher Leoni che ha infranto il regolamento per accendere il fuoco. L’attore e modello brasiliano ha sfoggiato le sue abilità naturalistiche accendendo con estrema facilità il fuoco. Di fronte alla bravura del naufrago, gli altri concorrenti non hanno nascosto lo stupore. Qualcuno, però, ha immediatamente messo in dubbio le abilità da boy scout di Christopher. A mettere in dubbio le capacità del compagno è stato Andrea Lo Cicero che si è chiesto come abbia fatto ad accendere il fuoco in poco tempo e senza alcuna difficoltà.

Anche Corinne Clery non ha nascosto di avere un dubbio. “No vabbè siamo le uniche, ragazze”, facendo riferimento alle difficoltà avute. Anche Marco Mazzoli ha espresso perplessità esortando Christopher a giurare sui figli di essere stato corretto e di non aver infranto il regolamento. “Lo giuro su me stesso”, è stata la risposta di Leoni prima di ammettere di aver commesso una scorrettezza.

Provvedimento disciplinare per Christopher Leoni

Andrea Lo Cicero, nonostante il giuramento di Christopher Leoni, non ha sciolto i propri dubbi e ha messo in guardia il compagno. “Io non voglio subire un provvedimento per una tua mancanza. È impossibile che in un’ora tu sia riuscito ad accenderlo. Prenditi le tue responsabilità e ammetti di aver sbagliato”, le parole di Andrea che ha poi esortato Christopher ad assumersi le responsabilità per la scorrettezza commessa. Leoni ha così ammesso di aver sbagliato. Da lì la decisione dello Spirito dell’Isola di punirlo con un provvedimento.

“Lo spirito dell’isola ama la verità e l’onestà. Christopher ha confessato di aver acceso il fuoco in maniera scorretta e per questa scorrettezza la sua razione di riso la prossima settimana sarà dimezzata”, la punizione inflitta al naufrago.

