“Ciao ciao” testo e significato canzone di La Rappresentante di Lista/ Sanremo 2022: “Dove vai?”

La Rappresentante di Lista si presenta con Ciao ciao al Festival di Sanremo 2022 e il testo completo sorprende per il fatto di riuscire a puntare sul cuore delle persone. Ognuno di noi infatti, almeno una volta nella vita, si è trovato di fronte a situazioni del genere. Il testo Ciao ciao è scritto da Lucchesi, Mangiaracina, Calabrese, Cammarata, Drago e Privitera. Il brano de La Rappresentante di Lista ha un incedere costante che riesce a trascinare il pubblico dall’inizio alla fine. Costruito in maniera intelligente, il testo della canzone Ciao ciao ha la capacità di portarci all’interno di un vero dramma, che però fa capire come ci sia sempre dietro una speranza futura.

Con il suo classico stile, il duo de La Rappresentante di Lista si è esibito con personalità sul palcoscenico, dimostrando di saper trasmettere delle sensazioni molto forti al pubblico. Non ci sentiamo di negare la possibilità che il testo della canzone Ciao ciao sia in grado di vincere e di diventare così la grande sorpresa di questa edizione di Sanremo 2022.

TESTO COMPLETO “CIAO CIAO” DE LA RAPPRESENTANTE DI LISTA A SANREMO 2022: DOVE VAI STASERA?

Ciao ciao è dunque il testo della canzone con cui La Rappresentante di Lista sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

Come stai bambina?

Dove vai stasera?

Che paura intorno…

È la fine del mondo.

Sopra la rovina sono una regina,

Mammamma…

Ma non so cosa salvare.

Sono a pezzi, già mi manchi

Occhi dolci, cuori infranti.

Che spavento,

Come il vento,

Questa terra sparirà.

Nel silenzio della crisi generale

Ti saluto con amore

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao!

Questa è l’ora della fine,

Romperemo tutte le vetrine.

Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà.

Me lo sento esploderà, esploderà!

La fine del mondo è una giostra perfetta.

Mi scoppia nel cuore la voglia di festa.

La fine del mondo, che dolce disdetta.

Mi vien da star male, mi scoppia la testa!

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao.

Buonanotte, è la fine, ti saluto,

Ciao ciao

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao

Ciao ciao

Ciao ciao

Mentre mangio cioccolata in un locale,

Mi travolge una vertigine sociale.

Mentre leggo uno stupido giornale,

In città è scoppiata la guerra mondiale.

E con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao

