La Rappresentante di Lista/ “Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina fidanzati? Qualcosa in passato, ora…”

La Rappresentante di Lista sono uno dei duo musicali di maggior successo degli ultimi anni. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sono una coppia oppure no? Da quanto sono balzati alla grande fama e popolarità grazie al successo di “Ciao Ciao”, i fan e non solo si sono chiesti se i due fossero una coppia anche nella vita privata. Veronica e Dario sono una coppia artistica, ma non nella vita privata. A rivelarlo sono stati proprio i diretti interessati protagonisti di una intervista e Le iene. Veronica Lucchesi, infatti, parlando del partner musicale ed artistico ha detto: “Molto spesso hanno pensato che fossimo fidanzati”. Fin qui nulla di strano, ma poco dopo Veronica ha confessato che in passato tra loro c’è stato qualcosa, ma che oggi sono solo amici e colleghi: “c’è stato qualcosa in passato sporadicamente e saltuariamente. Ora no”.

Sfumano così i sogni dei fan che speravano che Veronica e Dario fossero una coppia sopra e fuori dal palcoscenico. Il duo musicale è quindi solo tale e non c’è alcun sentimento tra i due se non quello di una profonda stima ed amicizia.

Nessun amore tra Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista. Il duo musicale di tante canzoni di successo, tra cui una menzione meritano “Ciao ciao” e “Diva”, sono solo una coppia artistica sul palcoscenico. Tra loro, infatti, non c’è alcun rapporto sentimentale anche se in passato qualcosina hanno condiviso. Oggi i due sono grandi amici e sono tra gli indiscussi protagonisti della scena musicale italiana degli ultimi anni grazie a canzoni di impatto e travolgenti che hanno lasciato il segno nelle classifiche di vendita e streaming.

Se non sono fidanzati tra di loro, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista al momento sono entrambi single. A confermarlo i diretti interessanti alle Iene. In particolare è stata Veronica Lucchesi a smentire di avere un fidanzato rivelando di essere single, mentre Dario Mangiaracina ha schivato la domande delle Iene.











