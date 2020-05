Ciao Darwin 9 si farà?/ Paolo Bonolis frena: “una bella pausa ci vuole” ma…

Pubblicità

Ciao Darwin 9 si farà? Questa sera, su canale 5, saranno trasmessi i Darwin di Donatello dell’ottava edizione che canale 5 ha deciso di trasmettere nuovamente durante l’emergenza coronavirus riscuotendo un grande successo. Ogni settimana, il pubblico ha seguito con entusiasmo le sfide delle varie puntate rendendo Ciao Darwin uno dei programmi più amati dal pubblico che spera di poter vedere presto una nuova stagione. Realizzarla, tuttavia, non sarà affatto facile come ha spiegato lo stesso Paolo Bonolis ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. “Ciao Darwin è una trasmissione molto complicata da realizzare, ci lavorano 300 persone e quando mi ci metto non faccio altro per sette mesi. E poi perché ha un sapore così deciso e piccante che una bella pausa tra un’abbuffata e l’altra ci vuole. Per non stancare il palato dello spettatore. Anzi, per fargli venire l’acquolina in bocca piano piano“.

CIAO DARWIN 9 SI FARA’? BONOLIS: “STO LAVORANDO A NUOVI PROGETTI”

Ciao Darwin è sicuramente uno dei programmi di maggior successo di Paolo Bonolis che, tuttavia, al momento, non sta lavorando alla nuova stagione. A Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, il conduttore ha svelato di essere a lavoro su nuovi progetti. Commentando la situazione che l’Italia sta vivendo, Bonolis dice: «Più che di coraggio, direi una prova di resistenza. Ne sto approfittando per lavorare a nuovi progetti, ma il nodo del pubblico è fondamentale. Il mio modo di condurre vive del dialogo con le persone in studio, faccio fatica a immaginare uno show senza». La nona stagione di Ciao Darwin, dunque, non è esclusa, ma è probabile che il pubblico, prima di vederla in onda debba aspettare ancora un po’. «Bisogna sempre trovare individui che rappresentino alla perfezione le categorie scelte per la puntata. Non basta riempire lo studio con 100 persone a caso!», ha aggiunto Bonolis parlando del segreto del successo della trasmissione.



