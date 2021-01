Cicale zombie invaderanno New York/ Dopo 17 anni emergeranno dal sottosuolo

Le cicale “zombie” dagli occhi rossi starebbero per invadere New York. Secondo gli esperti, come riferito da BlitzQuotidiano ma anche da altri numerosi quotidiani online, si tratta di un’orda di cicale che ogni 17 anni si sveglia, invadendo la zona della Grande Mela, e purtroppo quest’anno “l’invasione” cadrà nel periodo di pandemia covid. Come si può evincere anche dalla Bibbia, le cicale portano sventura, ma si tratta semplicemente di un fenomeno naturale.

Miliardi di cicale si sono rintanate nei sottofondi di New York, e dopo un periodo di gestazione durato appunto 17 anni, stanno per tornare in superficie e invadere la città più famosa degli Stati Uniti, molto probabilmente entro la prossima primavera, quindi nel giro di due/tre mesi, così come riferito anche da numerosi quotidiani d’America. Queste cicale si chiamano Brood X, hanno la particolarità di avere gli occhi rossi (decisamente spaventose), e dovrebbero rivedersi in superficie in particolare nel mese di maggio, quando la temperatura atmosferica dovrebbe superare i 18 gradi centigradi.

CICALE ZOMBIE INVADONO NEW YORK: ARRIVA L’ESEMPLARE BROOD X

L’ultima volta che le cicale Brood X hanno fatto la loro comparsa presso la Grande Mela è stato nel lontano 2004, appunto 17 anni fa, e popolarono in particolare la zona di Long Island, non creando comunque particolari disagi. Si tratta infatti di animali innocui, ma viaggiando in massa (miliardi di esemplari), ed essendo particolarmente bruttine, creano il panico fra la gente, anche perchè il loro verso, il famoso frinire della cicala, può raggiungere fino ai 100 decibel, soprattutto quando sono in gruppi così numerosi. A New York le cicale si trovano notoriamente presso il parco cittadino, Central Park, ma anche a Staten Island e nel quartiere del Bronx, ma secondo il sito Cicada Mania, le Brood X sono un’altra cosa, al punto da definirle “insetti più sorprendenti del mondo”. A questo punto non ci resta che attendere il mese di maggio, per capire cosa succederà.



