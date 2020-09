CICCIO GRAZIANI INCIDENTE: “CADUTO DA 6 METRI E MEZZO DI ALTEZZA”/ “Un angelo mi ha salvato”

Ci sarà anche Ciccio Graziani tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica Live. Nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, il campione del mondo 1982 racconterà l’incidente in cui ha riportato la rottura di undici costole e la frattura di sei vertebre. Una disavventura, quella che ha interessato l’ex attaccante di Torino, Roma e Fiorentina, verificatasi all’interno delle mura domestiche e che avrebbe potuto avere conseguenze se possibile ben peggiori.

Come riportato da La Nazione, Ciccio Graziani è stato ricoverato per alcuni giorni nel reparto di rianimazione dell’Ospedale San Donato di Arezzo per svolgere accertamenti medici approfonditi. Soltanto con il progressivo miglioramento delle sue condizioni i dottori, confermato da diversi esami, lo hanno trasferito in un reparto di degenza ordinaria.

CICCIO GRAZIANTI: “CADUTO DA 6 METRI E MEZZO DI ALTEZZA”

Dopo un periodo di assenza dai social che aveva tenuto in apprensione tutti i suoi fan, pochi giorni fa Ciccio Graziani è tornato a farsi vedere su Facebook in un video di pochi minuti in cui ha riassunto la brutta disavventura che lo ha colpito. L’occasione si è rivelata perfetta per esprimere la sua gratitudine ai fan:”Non ho parole per ringraziarvi di tutto l’affetto, la stima e la simpatia che mi avete dimostrato in questo momento così difficile della mia vita”. Graziani, rispetto all’incidente, ha commentato: “A volte ci sentiamo talmente forti e liberi che non diamo la giusta importanza ai pericoli che corriamo”.

Poi una raccomandazione per tutti: “Che sia una scala o un muretto, non salite oltre i due metri di altezza perché è davvero pericoloso. Io sono caduto da sei metri e mezzo e il buon Dio mi è stato vicino. Senza di Lui non starei a raccontarvi questa avventura: ha detto a un angelo di aiutarmi, ha fatto in modo tale di attutire il colpo”. Una caduta a dir poco paurosa: Ciccio Graziani ne parlerà approfonditamente a Domenica Live.





