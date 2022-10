Ciccozzi: “Long Covid si può prevenire”/ “Colpiti anche adolescenti ma in altro modo”

Ciccozzi: “Long Covid dura fino a 9 mesi”

Ospite di TgCom24, Massimo Ciccozzi, professore dell’università Campus Biomedico di Roma, ha parlato del Long Covid ossia quel disturbo per il quale anche dopo la negativizzazione al virus, persistono sintomi quali stanchezza, mancanza di concentrazione, dolori articolari, difficoltà a ricordare le cose e così via. Un disturbo che ha reso necessaria la creazione di vari centri in Italia pronti a studiare le varie problematiche e ad aiutare i pazienti.

BOLLETTINO LOMBARDIA, DATI CORONAVIRUS 16 OTTOBRE/ 5.653 casi, 19 morti, 16 t.i.

L’epidemiologo ha affermato: “Il Long Covid esiste e può durare anche 9 mesi, dai 3 ai 9. Sono maggiormente colpite le persone ospedalizzate rispetto a quelle non ospedalizzate ed entra leggermente in gioco il vaccino. Molto di più avviene in quelli che hanno subito ospedalizzazione. Ci sono dolori articolari, nausea, nebbia cognitiva, mancanza di concentrazione… Stiamo facendo un lavoro sugli sportivi che hanno subito il Covid dal punto di vista muscolare. Come curarlo? Dipende dal dolore. Antinfiammatori e così via. La nebbia cognitiva invece come arriva va via”.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 16 OTTOBRE 2022/ 32 morti, tasso positivi 17,2%

Ciccozzi: “Così si può prevenire il Long Covid”

Il Long Covid, con le sue conseguenze fisiche, non è l’unico problema che a distanza di anni dall’esplosione della pandemia, registrano i medici. Come ha spiegato Massimo Ciccozzi a TgCom24, tra le altre gravi problematiche c’è anche il “Long Covid” “Psicologico negli adolescenti. Gli adolescenti sono stati molto colpiti dal lockdown, dal fatto di aver perso amicizie, di non essere stati sociali. È stato un periodo terribile. Molti sono andati sui social e questo non ha fatto bene. C’è stato un aumento della propensione al suicidio. Cura? Io credo molto nel conforto della famiglia e nell’aiuto psicologico” ha sottolineato il medico.

Massimo Galli: "Covid non finisce per decreto"/ "Ripristinare mascherine sui bus"

L’epidemiologo ha poi parlato della possibile prevenzione del Long Covid. Come si può evitarlo? “Se io riconosco che una persona ha il Covid e ho paura che possa andare in gravità di malattia do subito l’antivirale o monoclonali ma io preferisco il primo perché non fa riprodurre il virus. Questo vale per gli anziani però. Ai giovani non darei antivirali. Il problema del Long Covid è quando una persona va in ospedale. Quando una persona va in ospedale, allora c’è la possibilità di Long Covid che dura in alcuni casi anche un anno ma in media, nove. Quando una persona va in ospedale, allora la cura va fatta e va fatta subito”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA