Cina, influencer muore cercando di perdere 100 kg/ Documentava il percorso sui social

Un’influencer cinese è morta mentre cercava di perdere 100 chili. La giovane, una 21enne, si è impegnata in una sfida al limite: dimagrire, solo per compiacere i propri follower. Così, con il supporto di una struttura specializzata, ha cominciato un percorso di dimagrimento che però l’ha condotta alla morte. Il tutto, sotto i riflettori del media statale cinese Cnr News, che secondo la Cnn avrebbe poi tentato di occultare la vicenda, oscurando il suo account Weibo.

La ragazza, che come nome d’arte utilizza “Cuihua”, voleva essere un esempio a fronte di un’obesità dilagante in Cina, come spiega Rai News. Come documentato su Douyin, la versione cinese di TikTok, erano tanti quotidianamente gli sforzi per perdere peso: duri esercizi di allenamento e una dieta ferrerà. All’inizio del programma, la ragazza pesava 156 chilogrammi: il suo obiettivo era quello di perderne 100.

L’influencer voleva perdere 100 kg in un “campo di dimagrimento”

Cuihua, per perdere 100 chili, era entrata in una sorta di “campo di dimagrimento” nel quale la routine quotidiana prevedeva allenamenti cardio e di forza ad alta intensità, abbinati a ridottissime quantità di cibo. L’alimentazione, come racconta Repubblica, era basata principalmente su una dieta nella quale erano inserite scarse quantità di cereali grezzi, cavoli, uova e frutta. I follower hanno denunciato i metodi poco scientifici seguiti dal centro dimagrante.

La morte di Cuihua, in Cina, sta facendo discutere non solamente per la tragedia in sé ma anche per quello che è il ruolo degli influencer di Pechino. Si parla infatti di come regolamentare l’industria degli influencer, in quanto c’è una crescente pressione nei confronti delle ragazze, spinte a conformarsi agli standard di bellezza tradizionali. Non mancano le sfide pericolose, come quella che ha portato alla morte dell’influencer 21enne. Sempre in Cina, qualche settimana fa, era morto un altro influencer dopo aver bevuto in diretta diverse bottiglie di superalcolici.

