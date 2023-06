Cina, piano strategico per l’industria delle armi/ Xi promuove al potere ex militari

Il piano strategico della Cina per implementare la produzione di armi sempre più teconologiche, inizia dalla promozione a posti di rilievo politici e di potere per ex militari e generali dell’esercito e dell’aviazione da parte di Xi Jinping. L’analisi del Financial Times, che ha coinvolto esperti del settore che confermano un vero e proprio programma di governo per militarizzare sempre di più le aziende tech e contemporaneamente aumentare la potenza economica nel settore dell’ingegneria tattica militare migliorare l’arsenale nucleare.

Una delle prime mosse è stata proprio quella dell’ascesa di un nuovo gruppo di politici, a sostegno del piano del presidente, tutti con grande esperienza nel complesso industriale degli armamenti per portare avanti una fusione tecnologica militare e civile. Tra questi lo specialista nucleare Li Ganjie, diventato ora supervisore delle nomine di governo, e lo scienziato spaziale dell’aeronautica Ma Xingrui, che ora guida il partito comunista nella regione dello Xingjiang.

La strategia cinese di difesa, Xi vuole militarizzare le industrie tech

La tattica del governo cinese, promuovendo in posti di controllo e potere esperti militari ed ingegneri dell’esercito, è quella di militarizzare le industrie tech. Soprattutto di fare pressioni su quelle che collaborano con le aziende private occidentali, per farle diventare parte di un complesso unico che unirebbe la conoscenza delle armi con la ricerca tecnologica.

Il centro di ricerche e studi economici sulla Cina, Macro Polo dell’istituto Paulson, ha prodotto un rapporto nel quale vengono evidenziati questi progetti di cooperazione tra vari settori, finalizzati a far diventare la Cina come leader delle forze armate nel mondo, con sistemi all’avanguardia grazie alla fusione tra tecnologia ultra avanzata, ad esempio quella dei semiconduttori e microchip e armi da usare nell’esercito anche quelle di titpo tattico nucleare. Per questo affermano gli analisti, la strategia di Xi, ora che gli Usa stanno chiudendo le porte agli export tech, sarà di implementare anche i sistemi di spionaggio, per acquisire sempre di più i segreti sulle conoscenze industriali occidentali nel settore difesa.

