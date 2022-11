Cina, proteste per politica zero Covid/ Video “Stanno falsificando risultati tamponi”

In Cina ormai da diversi giorni sono scoppiate delle proteste contro la politica zero Covid, che impone alla popolazione di rimanere chiusa in casa nel momento in cui vengono registrati alcuni casi di positività nella provincia. A Guangzhou, nel sud del Paese, dove si è verificato uno dei peggiori focolai dall’inizio della pandemia, come riportato dalla Bbc, le persone sono scese in piazza e ci sono stati dei violenti scontri con la Polizia.

INCONTRO BIDEN-XI/ "La Cina non rinuncia a Taiwan, l'America deve accontentarsi"

Alcuni drammatici video mostrano dei manifestanti ribaltare un veicolo della Polizia e abbattere le barriere di controllo anti Covid. Le squadre antisommossa sono state ora schierate nell’area e stanno arrestando i colpevoli. Anche nel distretto di Haizhu ci sono stati dei problemi. I lavoratori più poveri infatti si sono opposti alle chiusure, lamentando di non essere mai stati pagati quando si sono dovuti assentarsi da lavoro per il virus e di non riuscire ad andare avanti a causa dell’inflazione. Il Governo nelle scorse settimane aveva provato ad allentare lievemente le misure di restrizione, ma i cambiamenti non sono stati sufficienti.

USA vs CINA/ Le scelte di Washington rischiano di spaccare l'Europa

Cina, proteste per politica zero Covid. La situazione a Shijiazhuang

Anche nella provincia di Hebei la politica zero Covid della Cina sta creando non pochi problemi. A Shijiazhuang infatti sono stati interrotti i test di massa. Ciò ha fatto pensare che la popolazione sia stata utilizzata, in stile cavia, per monitorare cosa sarebbe successo se al virus fosse stato permesso di diffondersi senza controllo. È per questo motivo che adesso le persone sono nel panico ed hanno iniziato ad acquistare medicine per curare l’infezione. I farmaci adesso scarseggiano.

Nelle province dove i test possono essere ancora effettuati, invece, le code sono lunghissime, soprattutto perché l’esito negativo serve per andare a lavorare. Alcune fonti non ufficiali, al momento prive di fondamenta, hanno denunciato che i laboratori stiano falsificando i risultati dei tamponi per manovrare la popolazione, che in risposta ha deciso di scendere in piazza a protestare.

Riso ibrido cinese creato in laboratorio/ "Resa migliore di altre varietà locali"

China 🇨🇳 Zero Covid rules.pic.twitter.com/BGRexGFPM2 — James Melville (@JamesMelville) November 1, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA