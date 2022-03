“Cina sapeva dell’invasione russa”/ Rampini: “Putin distrae gli Usa, l’ideale per Xi”

Secondo il noto giornalista del Corriere della Sera, Federico Rampini, la Cina potrebbe esporsi pubblicamente in favore dell’Ucraina, ma rilasciando dichiarazioni solo di facciata. Ospite ieri sera in collegamento con il programma di Rete 4, Stasera Italia, ha spiegato: “Xi Jinping dirà delle parole di pace ma non bisogna credergli – dice riferendosi al conflitto fra Ucraina e Russia – Xi viene chiamato in causa dallo stesso Zelensky. Il governo ucraino ha chiesto una mediazione della Cina, che è ben felice di apparire come super partes. La verità è che Xi Jinping ha fatto una scelta di campo precisa”.

Ovviamente la scelta della Cina non ricadrebbe in favore dell’Ucraina: “Il 4 febbraio Putin è andato a Pechino – ha continuato Federico Rampini – ai giochi olimpici, ha incontrato Xi Jinping e lo ha informato del suo piano di invasione. Lui sapeva tutto con largo anticipo e la Cina è felice di quello che sta accadendo”.

RAMPINI E IL RUOLO DELLA CINA NEL CONFLITTO UCRAINA-RUSSIA: “NEL LUNGO PERIODO…”

Nel breve periodo la Cina non guadagnerà nulla dal conflitto, ucraino, anzi, potrebbe avere anche dei danni: “non ha dei vantaggi immediati – ha continuato il collega della carta stampata riferendosi a Xi – dal punto di vista economico anzi ha dei danni. Subisce dei costi”.

Ma nel lungo periodo, invece, le cose dovrebbero cambiare e volgere decisamente a favore della Cina: “Xi Jinping guarda al lungo periodo – ha proseguito Rampini -. Nella sua visione strategica , Putin ha aperto un fronte in Europa e risucchia l’America nel vecchio continente, in una logica di guerra fredda”. Quindi Russia e Cina sarebbero unite nei confronti del nemico comune, appunto gli Stati Uniti: “Putin distrae gli Usa, il che è l’ideale per la Cina, che ha un disegno egemonico, imperiale. Più l’America è obbligata a occuparsi di un nuovo conflitto nel cuore dell’Europa e più la Cina riesce a realizzare i suoi disegni”.

