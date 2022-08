Cina svelerà bombardiere Xian H-20 a breve?/ “Completerà una triade nucleare”

La Cina a breve svelerà ufficialmente il bombardiere Xian H-20. La progettazione dell’aereo con capacità nucleari, i cui dettagli non sono stati mai resi noti, è iniziata nel 2000, ma soltanto nel 2006 è arrivato l’annuncio ufficiale. Da lì in poi, però, il processo di costruzione è stato avvolto dal mistero. Secondo varie indiscrezioni, come riportato da Larazon, pare che adesso sia arrivata l’ora di mostrarlo al mondo, compiendo quello che da tempo viene definito un grande passo in avanti dell’industria aeronautica cinese.

Gli indizi che portano verso questa direzione sono numerosi. A luglio Ge Heping, capo della divisione prove di volo del gruppo aeronautico statale cinese Avic, ha pubblicamente annunciato ai suoi dipendenti il ​​primo volo di “un velivolo di decisiva importanza strategica e storica”. In quella occasione non è stato fatto riferimento ad alcun aereo specifico, ma potrebbe trattarsi proprio del bombardiere Xian H-20, atteso ormai da decenni.

Cina svelerà bombardiere Xian H-20 a breve? Le ipotesi sulle caratteristiche

In attesa che la Cina sveli ufficialmente il bombardiere Xian H-20, probabilmente a breve, si stanno facendo avanti diverse ipotesi su quelle che saranno le sue caratteristiche. Le immagini rilasciate fino ad oggi (tutte non ufficiali), come riportato da Larazon, sembrano indicare avrà forma e dimensioni molto simili al bombardiere americano Northrop B-2 Spirit. Inoltre, pare che sarà ricoperto da un materiale grigio scuro che assorbe i radar, rendendolo dunque invisibile.

I dati pubblicati dal South China Morning Post rivelano che il velivolo potrebbe avere un raggio di 12.000 chilometri. La capacità di attacco in quel caso sarebbe intercontinentale, al punto da arrivare a colpire persino le Hawaii e l’isola di Guam. È per questo motivo che gli Stati Uniti stanno monitorando attentamente la questione. La minaccia è reale: la Cina infatti tra poco aggiungerà ai missili terrestri e sottomarini nucleari, anche un aereo nucleare, completando la triade.

