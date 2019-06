Cinema America, aggressione: quattro identificati e denunciati/ E’ caccia ai complici

Sono stati identificati e denunciati quattro fra gli autori del pestaggio avvenuto domenica scorsa, 16 giugno, nei confronti dei ragazzi dell’Associazione Cinema America. Le forze dell’ordine sono convinte che si sia trattato di un’azione spinta dall’odio razziale e a scopo intimidatorio, e i quattro fermati sono tutti militanti a vario titolo negli ambienti di estrema destra di Roma, leggasi CasaPound e il Blocco Studentesco. Stando a quanto riferisce l’edizione online de Il Giornale, si tratterebbe di un parrucchiere classe 1981 di zona Casalotti, che si trovava quella sera a Trastevere (la zona dell’aggressione), per festeggiare il suo addio al celibato. In base a quanto raccolto dagli inquirenti sarebbe stato proprio lui, tale B.S. a fomentare l’aggressione. Gli altri denunciati sono tutti della classe 1996, quindi giovanissimi, fra cui C.M. già noto alle forze dell’ordine per i precedenti di danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, e resistenza a pubblico ufficiale: sarebbe stato lui a colpire con una testata Habib David.

PESTAGGIO CINEMA AMERICA: QUATTRO IDENTIFICATI E DENUNCIATI

V.M., altro classe ’96 con numerosi precedenti e sottoposto a daspo, avrebbe invece colpito con una bottigliata Valerio Colantoni, mentre l’ultimo identificato è M.A., già fermato in passato per lesioni e violenza privata. I quattro, subito dopo il pestaggio, avevano deciso di oscurare i proprio profili social con l’obiettivo di ostacolare le indagini della polizia, ma le forze dell’ordine sono comunque riuscite a risalire agli autori del gesto, denunciandoli. Le abitazioni dei quattro sono state perquisite e al loro interno sono stati rinvenuti gli stessi indumenti utilizzati nella notte della violenza, nonché “una serie di segni distintivi, emblematici dell’appartenenza dei soggetti agli ambienti della destra di Blocco Studentesco e Casa Pound”. Trovate anche delle mazze da baseball. Le forze dell’ordine stanno proseguendo la propria attività di indagine per individuare gli altri responsabili, e nel contempo si sta cercando di scoprire gli autori di un’altra aggressione, quella di due notti fa ai danni dell’ex fidanzata del Presidente dell’associazione ‘Piccolo America’ Valerio Carocci, molto probabilmente collegata all’azione punitiva del 16 giugno.

