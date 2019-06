Picchiati per maglietta Cinema America “antifiascisti”/ Roma, assalto premeditato

Due notti fa si è consumata a Roma una aggressione choc a scapito di quattro ragazzi, “rei” di aver indossato la maglietta del Cinema America: “sei antifascista, levati subito sta maglietta, te ne devi andare via da qua”, avrebbero urlato una decina di individui di circa 30 anni contro i malcapitati ventenni. Le vittime, come riferisce Repubblica.it, avevano trascorso la serata anche in piazza San Cosimato per seguire le proiezioni, prima di essere presi di mira dagli aggressori che avrebbero agito con bottigliate, pugni, insulti e minacce affinché togliessero immediatamente le maglietta Cinema America. Uno degli aggrediti, David Habib – la denuncia è partita da lui – indossava la maglia bordeaux e per questo è finito d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli per una tumefazione e un trauma con frattura scomposta alla piramide nasale. Un altro ragazzo è stato colpito al sopracciglio destro rimediando tre punti. David ha ripercorso quanto accaduto, spiegando: “Eravamo a San Francesco a Ripa, all’inizio erano in due, hanno iniziato a insultarci e in pochi minuti da 2 sono diventati 4 e dopo una decina, non siamo riusciti ne a scappare ne a difenderci, non ci hanno lasciato liberi nemmeno di andare via. E’ stato un assalto pieno di violenza, che non riusciamo a comprendere, noi non abbiamo nemmeno risposto alle loro provocazioni. Io non ho acconsentito a togliere la maglietta e la conseguenza è stata una testata sul naso, che domani devo operare d’urgenza”.

PICCHIATI PER MAGLIETTA CINEMA AMERICA: IL RACCONTO CHOC

L’episodio avvenuto alcune notti fa a Roma è stato raccontato con precisione dalla pagina Facebook de I ragazzi del Cinema America che ha pubblicato anche le foto choc. Secondo Habib, uno dei ragazzi aggrediti, si è trattato di un assalto premeditato: “E’ evidente che avessero già deciso di aggredirci. Abbiamo avuto la sensazione che ci avessero seguito da Trilussa fino a piazza San Calisto”. Nonostante lo spiacevole accaduto, “non smetteremo di frequentare i territori di questa città liberamente e di rivendicare le nostre idee, come non smetteremo di partecipare alle proiezioni a San Cosimato e indossare la maglietta del Cinema America”, ha concluso il ragazzo. A schierarsi dalla parte delle vittime denunciando l’accaduto, il segretario Pd Nicola Zingaretti che su Twitter ha commentato: “Siamo tutti il @PiccoloAmerica. Dalla parte dei ragazzi del #CinemaAmerica che riempiono di cultura le serate di Roma. Siano al più presto individuati gli squadristi di questa notte. A Roma non si può accettare una violenza così”. “Aspettiamo le necessarie verifiche, ma se i fatti fossero confermati sarebbe un episodio gravissimo, aggravato dalla intolleranza ideologica”, ha aggiunto il premier Conte.

