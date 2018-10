DUE NEL MIRINO/ Su Iris il film con Mel Gibson (oggi, 28 ottobre 2018)

NEL CAST GOLDIE HAWN

Due nel mirino è una pellicola d’azione del 1990 e l’occasione di rivederlo ce la offre Iris con il notturno del 28 ottobre 2018 dalle ore 23.30. La rete aprirà il palcoscenico virtuale di una commedia interessante, amata dal pubblico, replicata più e pù volte dai vari palinsesti, riscuotendo sempre un ottimo share nella lotta dell’Auditel, quindi un’occasione d’oro per un notturno di ottimo cinema. La regia del film fu di John Badham che diresse una coppia di attori amati in quegli anni per la loro capacità di essere brillanti anche in film, come questo, prevalentemente d’azione, quindi comici per alcuni aspetti, ma sempre in grado di mantenere il pathos ad alti livelli, parliamo di Mel Gibson e Goldie Hawn alla quale si aggiungono anche David Carradine e Bill Duke, in tanti cast di successo come ‘American Gigolò’ o ‘X-Men – Conflitto finale (X-Men: The Last Stand)’. Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

DUE NEL MIRINO, LA TRAMA DEL FILM

Un agente di polizia, Eugene Sorenson, finisce in carcere grazie alla testimonianza di Rick Jarmin, il quale, di conseguenza, deve venire messo sotto programma di protezione testimoni per evitare rimostranze e vendette da parte di Sorensen o amici del poliziotto detenuto. Da quel momento la vita di Rick Jarmin cambia radicalmente, cambia il nome e la città in cui risiede più volte, cambia il lavoro, cambia il fatto di non poter avere una vita sentimentale, un’esistenza stabile per lunghi periodi in un posto, cambierà tutto, ancora di più quando sedici anni dopo quel processo, l’agente arrestato torna libero e progetta la sua vendetta assieme al collega Albert Diggs. I due si mettono quindi sulle tracce di Rick, il quale, nel frattempo, è a Detroit, città nella quale molto casualmente, incontra Marianne Graves, la sua ex fidanzata, ora assieme ad un altro uomo perché credeva Rick morto come chi protegge i testimoni fa sempre pensare anche ai famigliari più stretti per confondere le tracce dei protetti. La donna riconosce Rick nonostante lui faccia di tutto per non farsi scorgere, è quindi costretto a contattare colui che si occupa della sua identità nel programma protezione ma l’uomo, oramai anziano, è in clinica per curarsi ed il suo posto è stato ricoperto da un nuovo funzionario, corrotto ed amico di Diggs e Sorenson. I guai sono solo all’inizio ora, la caccia è aperta …