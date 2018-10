GRETA MAFFIOLETTI CHI E’?/ La fuga dai genitori e il ritorno a casa (Le Ragazze)

La puntata de Le Ragazze si chiude con Greta Maffioletti, classe 1996, oggi studia e aiuta sua madre con l’attività di famiglia. La sua adolescenza è stata piuttosto turbolenta, con amicizie poco raccomandabili ed una fuga dai genitori dopo l’ennesimo litigio. Greta Maffioletti si descrive come una ragazza molto istintiva, forse a tratti anche un po’ fragile, ma capace di tornare sui propri passi. Infatti un bel giorno, dopo un colloquio col professore di Italiano, Gloria decide di tornare a casa e di chiarire con la sua famiglia. E La puntata si conclude con le migliori canzoni che hanno segnato l’epoca di tutte le “ragazze” che si sono raccontate questa sera ai microfoni di Gloria Guida. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

La storia di Greta Maffioletti

Greta Maffioletti, bergamasca ventiduenne, tra le protagoniste della puntata de Le Ragazze, ci ricorda l’importanza dei legami familiari nei momenti di maggiore fragilità e vulnerabilità degli adolescenti. La giovane verrà intervistata dall’ex attrice alla fine del primo appuntamento. “Ci sono due storie che mi hanno toccata, anche se sono tutte uniche e straordinarie” ha raccontato la Guida. Sei prime serate in onda la domenica da stasera 28 ottobre alle 21.10. “Dopo il successo de Le Ragazze del ’46 e Le Ragazze del ’68, Le Ragazze tornano su Rai3, a partire da domenica 28 ottobre, questa volta in prima serata – spiega Coletta – un altro appuntamento che si inserisce a pieno titolo nel lavoro di innovazione che la Rete sta portando avanti sul racconto della società e dei suoi protagonisti – con grande attenzione alle donne, a cui la rete sta dedicando ampio spazio nella programmazione domenicale”.

Chi è Greta Maffioletti?

Saranno sei le protagoniste per ogni puntata e racconteranno a Gloria Guida, l’evoluzione del Paese ognuna dal proprio inedito punto di vista. All’ex attrice il compito di accompagnarle nel racconto delle loro vite quotidiane, tra esperienze normali e parentesi straordinarie di queste donne che hanno lasciato un’impronta nella nostra società. Greta Maffioletti sarà tra Le Ragazze di questa edizione e oltre a lei troveremo: Sara Simeoni, Simonetta Agnello Hornby, Sultana Razon Veronesi, Irene Grandi, Laura Efrikian, Alba Parietti, Flavia Perina, Francesca Vecchioni. Ma chi è Greta? Di lei sappiamo molto poco. Ed infatti non è famosa, ma racconterà ugualmente, il suo personale punto di vista. Dalle informazioni reperite tramite social, possiamo dirvi che la giovane studia Master Interdisciplinare sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza presso Università degli Studi di Milano Bicocca e vive a Bergamo. Al momento è single e fa il tifo per l’Atalanta. Tra i suoi film preferiti ci sono “Sabrina” e “Colazione da Tiffany” entrambi interpretati da Audrey Hepburn. Per conoscerla meglio, vi invitiamo a seguirla da stasera, con il primo appuntamento di “Le Ragazze”, in onda su Rai3.