Gloria Guida: “Le conduttrici dovrebbero preservare la vita privata…”/ “Capisco i pettegolezzi, però…”

Gloria Guida, 45 anni al fianco di suo marito Johnny Dorelli: “E’ sempre stato protettivo con me…”

La puntata odierna di Bellamà è stata impreziosita dalla presenza di un volto iconico della televisione e della musica italiana: Gloria Guida. L’attrice si è raccontata partendo dalla storica canzone di Johnny Dorelli, suo marito, a lei dedicata: “Lui non è mai stato uno che esibiva, ha sempre cercato di nascondere anche un po’ i sentimenti. Anche verso di me è sempre stato molto protettivo… Ora ci sta guardando, mi ha detto: ‘Mi raccomando non parlare di me!’…”.

Gloria Guida, icona sexy della commedia anni '70/ "Orgogliosa delle commedie che ho fatto" (Ciao Darwin)

Dopo aver osservato un video che racchiude i momenti salienti e più incisivi della sua carriera, Gloria Guida si è quasi emozionata nell’appurare il grande affetto del pubblico. “Devo dire che sono amata soprattutto dalle signore, questo è molto bello per me. Mi fermano, hanno piacere di parlare con me. La mia bellezza non ha mai dato fastidio? Sono sempre stata introversa, timida; con il passare degli anni questa timidezza si affaccia ancora di più. Credo che questa sia stata una chiave per conquistare tante persone e mi fa molto piacere”.

Gloria Guida, icona sexy della commedia anni '70/ "Orgogliosa delle commedie che ho fatto" (Ciao Darwin)

Gloria Guida e la sua ‘visione’ sulla tv di oggi: “Sbagliato mettere il privato alla mercé di tutti…”

Proseguendo nell’intervista a Bellamà, Pierluigi Diaco ha incalzato Gloria Guida sul ruolo delle donne che oggi dominano il mondo dello spettacolo. “Se mi vedo vicina o lontana al loro modo di essere? Si va avanti e tutto cambia; quando facevo questo lavoro ero me stessa e non avevo nessun tipo di problema o inibizione, affrontavo tutto sempre con delicatezza e mai con volgarità. Mi paragonerei più alle signore di oggi, le ragazze hanno invece le loro scelte. Mi fa molto piacere che donne grandi di età siano così in auge ancora adesso”.

Gloria Guida, icona sexy della commedia anni '70/ "Orgogliosa delle commedie che ho fatto" (Ciao Darwin)

Prima di dare spazio al pubblico di Bellamà, Pierluigi Diaco ha posto una particolare domanda a Gloria Guida che potrebbe essere riferita ad alcune dinamiche note del piccolo schermo. “Cosa penso delle conduttrici che scelgono di parlare della propria vita privata? Secondo me non fa bene, bisognerebbe tenersi un po’ le cose piuttosto che metterle alla mercé di tutti. E’ chiaro che si è esposti perché ci sono i pettegolezzi e si creano dibattiti, però ripeto: le cose private io le tengo per me, pur dichiarando questo grande amore per un uomo pazzesco che è mio marito da 45 anni. Questo mi piace ancora raccontarlo…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA