Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sposano?/ Nozze imminenti: il dettaglio che non passa inosservato

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri viaggiano verso le nozze? Di un possibile matrimonio della coppia si vocifera ormai da svariato tempo. Il feeling e il trasporto emotivo tra i due, è assolutamente palpabile, tanto che sul fortissimo coinvolgimento amoroso, nessuno ha alcun dubbio. Lo scorso agosto l’attrice romana ha raccontato le sue emozioni, intervistata da Vanity Fair. “È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi. È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello – conclude- che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: saper che tornerà da me. Sempre”. Tutto sembra essere talmente bello, da potersi trasformare in una costante e serena vita di coppia sotto lo stesso tetto (impegni lavorativi permettendo!). A scommettere sulle nozze si è palesata La Gazzetta dello Sport. Sul portale web infatti, si è evidenziato un dettaglio non di poco conto: andiamo a scoprire quale.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: nozze imminenti?

A quanto pare, Massimiliano Allegri non organizzerà il campo per bambini a Livorno come fa sempre ogni anno. Ed infatti il mister, pare essere già impegnato con un evento privato: che si tratti del matrimonio con la sua Ambra? Circa un anno fa, secondo le prime indiscrezioni di gossip, pare che la coppia abbia già deciso di andare a convivere e così lei, dopo dieci anni ha lasciato Brescia dove viveva con l’ex Francesco Renga. L’attrice, si è trasferita nella sua città d’origine: Roma. La Angiolini però, avrebbe proseguito la sua spola tra Roma e Brescia proprio perché nella città lombarda vivono e studiano i suoi due figli: Jolanda e Leonardo. Secondo le ultime indiscrezioni quindi, tra una ripresa e l’altra sul set, la bella Ambra potrebbe organizzare le sue imminenti nozze con Massimiliano Allegri. Proprio sulla fine della sua passata storia d’amore con Renga, la stessa Ambra su Vanity Fair aveva confidato: “Quando finisce una storia hai sempre due possibilità: continuare a bombardare oppure dire ‘no, non è questo che ci meritiamo’. Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca e poi è stato rianimato da un altro uomo che lo ha fatto con una dolcezza che non si può raccontare”.