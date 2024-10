Mentre buona parte degli appassionati sta vivendo le intricate trame dell’appuntamento di questa sera, in molti si staranno chiedendo: come finisce Sempre al tuo fianco? Le anticipazioni per l’ultima puntata – in onda il prossimo 27 ottobre 2024 – promettono grandi colpi di scena non solo per le faccende che riguardano direttamente la protezione civile ma anche per le dinamiche personali e sentimentali della protagonista, Sara Nobile.

Sara Nobile – interpretata da Ambra Angiolini – si ritroverà a vivere i momenti decisivi per la sua carriera ma anche del suo percorso come persona. Ma come finisce Sempre al tuo fianco? Per scoprirlo è necessario tuffarsi nelle anticipazioni dell’ultima puntata della serie targata Rai Uno, in onda il prossimo 27 ottobre 2024.

Anticipazioni ultima puntata Sempre al tuo fianco: come finisce la serie?

Il primo episodio dal titolo ‘Una strana atmosfera’ è un antipasto da non perdere per chi non vede l’ora di scoprire come finisce Sempre al tuo fianco. Stando alle anticipazioni dell’ultima puntata – 27 ottobre 2024 – Victor finalmente prenderà una decisione importante: costituirsi. Ginevra resterà comunque al suo fianco, per nulla influenzata dal suo arresto. Nel frattempo, Sara Nobili e Renato decideranno di ufficializzare la ripresa della loro relazione.

Arriviamo così all’ultimo episodio che ci racconta come finisce Sempre al tuo fianco: le anticipazioni dell’ultima puntata – 27 ottobre 2024 – proseguono con l’eruzione del vulcano Stromboli e con la messa in atto del piano di evacuazione. Diverse persone in difficoltà, qualcuno rischierà la vita; Sara Nobili sarà però in prima linea per evitare che l’emergenza si tramuti in una strage.

