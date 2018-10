Demi Moore: “mi stavo autodistruggendo”/ “Ho imparato a valorizzarmi per quello che davvero sono”

Demi Moore, eletta donna dell’anno al Peggy Albrecht Friendly House’s 29th Annual Awards, un centro che aiuta le donne a superare i problemi di dipendenza da varie sostanze, ha scelto di condividere il suo percorso di vita. L’attrice, 55 anni, mamma di Rumer, Scout e Tallulah, è attualmente single e vive con i suoi cani. La vita di Demi Moore è stata ricca e intensa. Oltre ad essere stata la moglie di Bruce Willis e Ashton Kutcher e ad avere una carriera brillantissima, ha attraversato anche diversi momenti bui. Negli anni ’80 era stata ricoverata per abuso di alcol e altre sostanze mentre nel 2012 era entrata in rehab, dopo un collasso, per «disordini alimentari e problemi di dipendenza». Oggi, Demi Moore sta bene, ha ripreso in mano la sua vita e ha scelto di condividere la sua esperienza con i fans per infondere coraggio a chi, oggi, sta affrontando la sua stessa battaglia. “La vita non è mai una linea dritta. Tutti prima o poi abbiamo fatto i conti con questi momenti in cui non ci vogliamo bene. Per me è stato un periodo davvero duro, per fortuna ho incontrato però la persona giusta”, ha spiegato l’attrice durante la premiazione.

LA RINASCITA DI DEMI MOORE

Per Demi Moore non è stato facile riprendere in mano la propria vita e sconfiggere i suoi demoni. Con il sostegno delle figlie Rumer, Scout e Tallulah e delle persone a lei più vicine, l’attrice è riuscita a superare le sue dipendenze ed oggi è una donna nuova, pronta a cogliere tutte le opportunità che la vita le offrirà. ““Avevo successo, ma non mi importava. Non mi sentivo mai abbastanza bene con me stessa. Non mi rendevo conto che stavo andando sempre più giù, verso la crisi vera” – ha spiegato durante il Peggy Albrecht Friendly House’s 29th Annual Awards – “È stata la mia insegnante. Mi ha detto di smettere di usare il metro sbagliato per misurarmi. Mi ha detto che essere perfette è impossibile, ma che ognuno ha un suo valore. Così ho dimenticato il metro che mi faceva stare male e ho iniziato a valorizzarmi per quello che davvero sono”. Per superare il periodo buio, però, Demi ha dovuto tirare fuori tutta la sua forza ed oggi è rinata. Con tre divorzi alle spalle, l’attrice sarà anche pronta per un nuovo amore?