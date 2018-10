Flavia Vento a Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso romperà il silenzio su Corona dopo la lite con Ilary Blasi?

Flavia Vento, la pietra dello scandalo che ha scatenato l’accesa discussione tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi nel corso della puntata speciale del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì scorso, è pronta a raccontare la sua verità. Con una storia su Instagram, Flavia Vento ha annunciato la sua partenza per Milano dove, oggi, sarà ospite di Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso ha colto al volo l’occasione di parlare di uno degli argomenti più discussi della settimana? Il nome di Fabrizio Corona nelle trasmissioni della D’Urso continua ad essere un tabù. La conduttrice ne parla solo per i fatti di cronaca, ma con la presenza di Flavia Vento, l’argomento si sposterà irrimediabilmente sullo scontro con la Blasi scaturito per il presunto flirt tra Flavia e Francesco Totti risalente a 13 anni fa. La padrona di casa del Gf, infatti, ha puntato il dito contro Corona, rea di averle inferto un colpo basso alla vigilia del suo matrimonio. Finora, Flavia Vento ha cercato di restarne fuori, ma a Pomeriggio 5 potrebbe finalmente raccontare la sua verità.

FLAVIA VENTO E IL PRESUNTO FLIRT CON FRANCESCO TOTTI

Dopo lo scontro Corona-Blasi, Flavia Vento ha parlato di Francesco Totti ai microfoni di Nemo, la trasmissione di Raidue: “Ho visto Corona e Ilary, ma sono passati 13 anni e non penso più a queste cose. Mi stanno simpatici tutti e due ed anche Totti, che tra l’altro ha scritto anche un bel libro. Su questa vicenda non aprirò bocca, non parlo è una cosa che non mi riguarda”, ha spiegato. A distanza di pochi giorni, però, potrebbe aver cambiato idea. Nonostante siano passati tanti anni, infatti, il presunto flirt tra la Vento e Totti resta un argomento attuale. Totti, nel suo libro, ha scritto: “La verità è che io conosco Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’è, a un evento sulla Tuscolana. La settimana successiva sono con gli amici al Prado, ristorante di Trastevere, quando Giancarlo e Angelo mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, voglio dire senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Andando via c’è un’altra serie di saluti da lontano, e stop. Me ne vado a casa a dormire”. Flavia Vento, a Barbara D’Urso, confermerà tale versione?