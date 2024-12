E’ spesso un fiume in piena quando si tratta di raccontarsi, con pochi filtri e sempre spontanea nelle sue esternazioni: Flavia Vento è stata oggi ospite di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona partendo subito da un tema piuttosto interessante e che sicuramente asseconderà le curiosità degli appassionati di cronaca rosa e gossip. “Se sono mai stata tradita? Sì, lo conosci pure; non me lo far nominare. Ci siamo visti ad una festa a Capri e c’era pure lui. Le iniziali sono ‘MDG’, poi continua perchè è nobile… Fabrizio Bentivoglio? Pure lui! Come l’ho scoperto? Scopro sempre tutto, non mi possono dire le bugie perchè li sgamo”.

Proseguendo sulla rivelazione a proposito del tradimento dell’ex compagno Fabrizio Bentivoglio, Flavia Vento ha raccontato: “Fabrizio Bentivoglio mi aveva detto che si trovava a Sabaudia ma poi ho scoperto che non era con amici, era con una donna”. Sul primo nome invece, del quale ha rivelato solo le iniziali, ha aggiunto: “Quell’altro invece è sparito 3 giorni e poi mi ha ammesso il tradimento, se ne è valsa la pena per lui? No, è durata poco. Sono cose che non ricordo con piacere…”.

Flavia Vento a La Volta Buona: “I miei ex fidanzati? Non erano degni di stare con me…”

In linea con la sua spontaneità, Flavia Vento – sempre a La Volta Buona – ha anche ammesso di aver arrecato anche lei dispiacere ad un ex fidanzato di diversi anni fa. “Una volta è capitato anche a me di tradire e penso che quella cosa mi ha dato così tante energie negative che non l’ho mai più fatto. Era il mio primo fidanzato, dovevamo sposarci, ma poi è finita. Non lo sa nessuno chi è lui perchè non ne ho mai parlato, è successo quando avevo 17 anni”. La showgirl, incalzata da Caterina Balivo su quanto detto a Belve, ha argomentato sul concetto di castità. “Ho detto che tornerei vergine se potessi perchè rinnego gli amori che ho avuto? Sì, è così: vale per tutti i 6 fidanzati seri che ho avuto, altri me ne sono stati attribuiti ma non c’è niente di vero. Di quelli che realmente ho avuto posso dire che non erano degni di stare con me”.