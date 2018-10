Grey’s Anatomy 15/ Anticipazioni: nuovo amore per Meredith?

L’attesa per Grey’s Anatomy, è finalmente finita. Lunedì 29 ottobre in prima serata approderà su FoxLife la stagione 15 del medical drama creato da Shonda Rhimes. A partire dalle 21, i fans affezionati della serie tv famosa in tutto il mondo potranno seguire i primi due episodi della quindicesima stagione. La sceneggiatrice Krista Vernoff ha definito la 15esima sarà “la stagione dell’amore”. Al centro della trama, infatti, ci sarà la vita sentimentale di Meredith per la quale, all’orizzonte, potrebbe esserci un nuovo amore. Dopo la morte di Derek, nella vita di Meredith ci sono state ulteriori storie d’amore che, però, sono finite tutte male. In questa stagione, però, per Meredith ci saranno numerose novità. “Meredith, dunque, troverà di nuovo l’amore?” ma “con chi troverà l’amore?”. Il nuovo flirt di Meredith dovrebbe essere Andrew De Luca, il dottore di origini italiane interpretato da Giacomo Giannotti.

GREY’S ANATOMY, ANTICIPAZIONI 29 OTTOBRE

Meredith, nonostante il ricordo di Derek che resterà sempre nel suo cuore, è pronta a vivere intensamente una nuova storia d’amore. L’inconscio, infatti, porta l’affascinante dottoressa a fare sogni hot su alcuni colleghi del Grey Sloan Memorial. Oltre a Maredith, ritroveremo Alex e Jo nel ben mezzo della loro romantica luna di miele mentre Teddy cercherà di riconquistare Owen che, ormai, convive con Amelia. A cercare di conquistare il cuore di Meredith ci saranno anche due nuovi protagonisti: uno è il nuovo e affascinante chirurgo ortopedico interpretato da Chris Carmack. Meredith, poi, incontrerà Josh Radnor, in un appuntamento al buio. Infine, un’altra novità della stagione il dottor Nico Kim, primo chirurgo gay della serie, interpretato da Alex Landi.