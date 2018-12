Cher piange dopo l’omaggio di Adam Lambert/ Video: Il leader dei queen stravolge Believe: “è stato grandioso”

L’ultima esibizione di Adam Lambert ha fatto piangere Cher. L’icona del pop è infatti scoppiata in lacrime durante il Kennedy Center Honors, un concorso che ogni anno negli Stati Uniti premia chi si è distinto particolarmente nell’arte e nella cultura. Nel corso della Kermesse, che è stata registrata poche settimane fa ed è andata in onda ieri, il frontman dei Queen ha portato in scena uno dei successi più amati di Cher e il suo omaggio a sorpresa, che ha trasformato il popolare successo pop dal titolo Believe in una ballata, ha fatto centro conquistando tutti. La più sorpresa, come anticipato, è stata però proprio colei che nel 1998 ha portato il brano al successo: l’artista ha infatti dimostrato di aver apprezzato le scelte musicali del frontman dei Queen senza riuscire a trattenere l’emozione. A catturare le sue lacrime, una telecamera che avrebbe dovuto registrare le reazioni della platea nel bel mezzo dell’esibizione; ma la performance è stata notata e commentata anche su Twitter, dove anche alcuni fra gli esponenti più noti del mondo dello spettacolo hanno detto la loro.

Le parole di Cyndi Lauper

Sulla versione di Believe cantata da Adam Lambert che ha fatto piangere Cher, si sono espressi molti esponenti del mondo dello spettacolo. Fra questi anche la celebre cantante Cyndi Lauper, che ha elogiato l’artista con questo breve cinguettio: “È stato così eccezionale… anche il controllo del suono è stato grandioso!”. Naturalmente, non è tardato ad arrivare il commento di Cher, che ha espresso la sua emozione su Twitter con queste parole: “Mentre Adam Lambert cantava ho provato due sentimenti di scrittura. Era Believe nelle parole, ma non sembrava”. Poi, continua la diva nel suo post “quando i tuoi sensi sono sopraffatti, puoi sentire tutto con il tuo cuore. Sono rimasto scioccata”. Nel suo lungo tweet anche parole di affetto per la collega Cyndi Lauper, che nel corso della kermesse si è esibita per farle un omaggio sulle note del brano “Little Big Town”: “Cindy è una delle nostre più grandi cantanti”, si legge sul suo profilo social ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA