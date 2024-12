Cher e il dramma sui figli mancati: “Tre aborti spontanei”

Nel corso della sua lunga carriera Cher si è fatta conoscere per i grandi successi raccolti e le canzoni meravigliose regalate, ma dietro l’artista si cela una maschera di dolore, messo nero su bianco in un libro della vita nel quale la cantante ha raccontato alcuni episodi dolorosi della sua vita. Come i tre aborti che ovviamente hanno segnato per sempre la sua vita, Cher non dimentica quelle pagine nere della sua esistenza, e già qualche tempo fa con un post su X si lasciò andare a una rivelazione dolorosa: “Quando ero giovane, ho avuto tre aborti spontanei. Il primo a 18 anni”, ha scritto Cher su Twitter, “Ero sola in casa e quando Sonny è tornato, mi ha trovata che singhiozzavo e tremavo sul pavimento”

Social freezing, cos'è crioconservazione degli ovociti/ Aumentano donne che vi ricorrono, ma l'età è decisiva

Riguardo invece alle difficoltà incontrate dalla madre, Cher ha rivelato tra le pagine del suo libro: “Confusa e spaventata, imboccò una strada, ma poi tornò indietro e prese l’altra. Io sono sopravvissuta come conseguenza e non ho mai messo in dubbio quanto fosse stata vicina a non avermi. Era il suo corpo, la sua vita e la sua scelta. Grazie a Dio, però, si è alzata da quel lettino, altrimenti non sarei qui a scrivere queste pagine” le parole di Cher.

Location di Tradimento, dove è girata la serie turca/ Istanbul protagonista delle riprese

Cher attacca: “Il sistema gioca contro la vita delle donne”

La vita della cantante Cher è stata contraddistinta da diverse difficoltà, alcune di queste capitate all’amata madre, che rischiò addirittura di non mettere al mondo la figlia per delle complicanze. Nel suo libro Cher: The Memoir (Dey Street), la cantante ha ricordato il momento in cui la madre le confidò di aver rischiato di non metterla al mondo.

La dea del pop Cher si è espressa anche riguardo ai vari ostacoli incontrati dall’universo femminile nel tempo: “La vita delle donne non è mai semplice in un sistema che gioca contro di loro” lo sfogo di Cher che attacca su una questione delicata sulla quale ha fatto capire benissimo il suo pensiero.

Bianca Balti, le molestie e lo stupro a 18 anni/ "Mi hanno rimproverato di averne parlato con leggerezza"