Elisabetta Gregoraci / Nuovo compagno dopo Flavio Briatore? “Che vita sarebbe senza l’amore?”

È passato ormai un anno dalla separazione di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore e oggi le loro vite sono serene e distinte, seppur accomunate dal loro bambino, Nathan Falco. A un anno da quel difficile momento, Elisabetta Gregoraci si racconta ai microfoni del settimanale Chi, dove ammette che l’amore rimane sempre una cosa primaria della propria vita. Prima, però, c’è Nathan che la Gregoraci vuole proteggere anche dalle distrazioni e dai pericoli che vivere in un mondo come il loro può comportare. “Sono cresciuta in un ambiente sano e sto cercando di trasmettere questa passione anche a mio figlio perché lo sport aiuta a tenere lontani i ragazzi dai pericoli.” ammette la conduttrice e attrice. Nathan ora si trova insieme al papà, Flavio, nel Billionaire in Kenya.

NUOVO AMORE PER ELISABETTA GREGORACI?

D’altronde, questo, per Elisabetta Gregoraci è un periodo molto impegnato anche dal punto di vista lavorativo. La Gregoraci ha appena finito di lavorare sul set di Via dell’Aspromonte di Mimmo Calopresti. Eppure l’interesse dei giornali rimane sempre concentrato sui suoi possibili amori e la sua vita privata, cosa che infastidisce molto l’attrice. “L’interesse è sempre rivolto al gossip e questo mi dispiace perché mi piacerebbe che si parlasse anche di quello che sto facendo per costruire un percorso come attrice ma, forse, se ti vedono troppo in altre vesti pensano che tu non possa riuscire.” ammette. E l’amore? La Gragoraci non si sbilancia ma ammette: “Una vita senza amore che vita sarebbe?”

