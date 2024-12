Elisabetta Gregoraci più famosa grazie a Flavio Briatore? La gag con l’ex marito

Tra tv, passerelle e servizi fotografici, Elisabetta Gregoraci si è ritagliata uno spazio importante nel mondo dello spettacolo e del gossip. Certamente, anche e soprattutto il matrimonio con l’uomo di affari Flavio Briatore ha contribuito a plasmare la sua popolarità. La moglie ed ex compagna del celebre imprenditore ha avuto gli occhi del gossip addosso fin da quando salì all’altare con il famoso imprenditore, che le ha regalato anche il figlio Nathan Falco, a cui sono entrambi legatissimi.

In una intervista che la stessa conduttrice ha fatto all’ex compagno, non sono mancate le stoccate di lei, quando lui alludeva bonariamente di averla conosciuta in un modo per poi scoprire di avere al suo fianco una donna determinata ad entrare nel mondo dello spettacolo. “Ma io facevo già televisione”, precisa Elisabetta Gregoraci, rivendicando il suo percorso.

Per quanto concerne il fronte sentimentale, molti si sono domandati se per caso non sia tornato il fuoco tra Elisabetta e Flavio Briatore. D’altronde la showgirl, che stava vivendo una storia con Giulio Fratini, è nuovamente single e lei stessa ha ammesso di essere sempre molto vicina all’ex marito Flavio Briatore.

La rivelazione durante la puntata del suo programma Questione di Stile: “Se io e Flavio ci siamo separati? No, non me ne sono proprio accorta io”, dice la pungente Elisabetta. La complicità c’è tutta e tra i due l’affetto che li lega non è mai svanito. Non è un caso che vivano a Monte Carlo poco distanti l’uno dall’altra e che trascorrano gran parte della giornata assieme al figlio Nathan Falco.

