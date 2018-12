Costantino Della Gherardesca/ “AprieVinci”: “TV educativa? L’ho imparato da Franca Leosini!”

Costantino Della Gherardesca torna su Rai2 con il nuovo quiz dal titolo “AprieVinci”. Intervistato su Libero Quotidiano, ha avuto modo di raccontare il nuovo progetto televisivo dopo una stagione un poco sottotono di Pechino Express. Il nuovo show partirà il prossimo 7 gennaio dal lunedì al venerdì alle 16.45 e il sabato alle 16.20 e, in ultimo, anche alla domenica ma alle 20. “AprieVinci” sarà una sorta di quiz a domicilio. “Noi entriamo nelle case degli italiani e facciamo loro delle domande – precisa Costantino – mettendo in palio un premio“. Durante la registrazione del nuovo format, ha avuto modo di interagire con tante persone differenti, trovando una Italia accogliente ma che si lascia anche trascinare dalle correnti. Della Gherardesca ha fatto del viaggio e l’esplorazione la sua ragione di vita: “Cerco di scoprire, vivere nuove culture, imparare e informarmi”. Quando è in giro per il mondo, più che una mancanza dell’Italia sente spesso il desiderio di informarsi di “quella soap opera che è la politica italiana”.

Costantino Della Gherardesca: Franca Leosini, The Voice e Simona Ventura

Costantino poi, rivela di non avere mai pensato di darsi alla politica: “ho sempre fatto intrattenimento” specifica. In Italia in questo periodo però, si sono proprio confuse le acque: “Anche il giornalismo è diventato intrattenimento. Si è perso rispetto per i ruoli, le istituzioni e anche un po’ di senso di responsabilità”. Della Gherardesca ha debuttato in televisione ormai quasi 18 anni fa, al fianco di Piero Chiambretti. Il ricordo suscita anche nostalgia di quello che fu: “Mi divertirebbe potermi sfogare ed essere più irrispettoso come spesso lo è Piero. Sicuramente ci saranno occasioni, e secondo me, ci saranno forse più sul web”. Secondo il conduttore la televisione di intrattenimento comunque, non deve essere assolutamente diseducativa: “L’ho imparato da Franca Leosini”, ammette. E su Simona Ventura a The Voice dice: “Non è un programma mio, ma se Rai2 lo vuol far fare a Simona Ventura non ci sono problemi. Le auguro nel caso tutto il meglio e spero che si diverta”.

