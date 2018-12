Very Big Show/ Anticipazioni: Andrea Pucci e Katia Follesa tra gag, risate e toccanti riflessioni

Ospiti, risate e tanti divertimento per il nuovo appuntamento di Very big show. Questa sera il pubblico di Italia 1 avrà infatti la possibilità di rivedere i migliori sketch dello show condotto da Andrea Pucci e Katia Follesa, protagonisti nei mesi scorsi al teatro Manzoni di Milano. Non mancheranno RVM, collegamenti in esterna e interviste ironiche, che vedranno al centro, ancora una volta, i principali protagonisti del mondo dello spettacolo. Seguendo la scaletta delle puntate già andate in onda, fra questi potrebbero esserci Stefano De Martino, vittima delle gag dei due mattatori, ma anche Lorella Cuccarini, che dovrà dare vita a una improbabile coreografia, accompagnata dal celebre conduttore. Non mancheranno sagaci e divertenti monologhi, piccole gag ancora inedite e sketch impedibili, ma ci sarà spazio anche per le lacrime grazie alle sorprese che Pucci riserverà ad ignari spettatori in sala. Sui social, intanto, il pubblico non dimentica le ultime puntate, ecco alcuni commenti che i fan di Pucci hanno condiviso su Facebook: “Troppo forte”,”Sei un grande, uno spettacolo strepitoso, risate a gogo…”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

IL MEGLIO DEL REPERTORIO DI ANDREA PUCCI

Domenica 30 dicembre, in prima serata su Italia 1, va in onda Very Big Show ovvero il meglio del big show di Andrea Pucci che, per settimane, ha fatto compagnia agli italiani con un modo tutto nuovo di fare televisione. Anche questa sera, accanto al famoso comico, ci sarà Katia Follesa, braccio destro di Pucci che, con la sua ironia, dà vita a simpatici siparietti con il conduttore e i vari ospiti. Con Big Show, Andrea Pucci porta il teatro in televisione dando vita anche all’improvvisazione che, nel teatro, è spesso un elemento portante. Sul palco, in questa nuova stagione di Big Show, accanto ad Andrea Pucci e Katia Follesa, ci sono stati tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Verranno così riproposti i momenti più divertenti dello show, i monologhi più esilarante e la simpatia travolgente dei due padroni di casa.

TUTTI GLI OSPITI DELLA SECONDA EDIZIONE DI BIG SHOW

Insieme ad Andrea Pucci e Katia Follesa, in Very Big Show ci saranno anche i vari personaggi famosi che, nel corso delle quattro puntate, hanno accettato di mettersi in gioco sul palco del programma di Italia 1. Il pubblico avrà così l’occasione di rivedere Christian Vieri e Costanza Caracciolo quando ancora non erano diventati genitori della piccola Stella; Irama che delizierà i telespettatori anche con la sua musica e Alessia Marcuzzi. E ancora Stefano De Martino che divertirà il pubblico con la sua ironia tipicamente napoletana, Le Vibrazioni, Fabio De Luigi, Andrea Pisani e Micaela Ramazzotti. Una serata all’insegna del divertimento, dunque, quella che propone questa sera Italia 1 come ultimo regalo dell’anno.



