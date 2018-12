42° Festival Internazionale del circo di Montecarlo/ Melissa Greta Marchetto allo scontro con i concerti

Melissa Greta Marchetto torna alla conduzione del Circo di Montecarlo anche questa sera dopo gli ottimi ascolti della vigilia di Natale. Questa volta non avrà solo l’arduo compito di tenere compagnia al pubblico italiano ma dovrà anche vedersela con i grandi colossi, ovvero i concerti in onda su Rai1 e Canale 5 e, quindi, Amadeus e Federica Panicucci. I due saranno padroni di casa dei concerti in onda questa sera ma la conduttrice riuscirà a spuntarla? Melissa Greta non è ancora tornata sui social per ricordare ai fan l’appuntamento di questa sera e le ultime foto sono quelle postate prima di Quelli che il calcio o del Festival Internazionale di Montecarlo in onda la vigilia di Natale quando, bellissima nel suo abito bianco, ha scritto: “Non perdetevi il Circo di Montecarlo, stasera alle 21.15 su Rai3. ✨🎪 Buona vigilia a tutti“. Sarà lo stesso messaggio di questa sera? (Hedda Hopper)

OTTIMI ASCOLTI A NATALE E STASERA BIS

Dopo il grande successo ottenuto la sera della vigilia di Natale con 1.811.000 spettatori pari al 10.4% (presentazione di 8 minuti: 1.133.000 – 6%), lunedì 31 dicembre, in prima serata su Raitre, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Mattarella, torna in onda il 42esimo Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. In occasione delle celebrazioni dei 250 anni della vita del circo che, secondo la tradizione, sarebbe nato a Londra nel 1768 quando, un ex sergente della cavalleria britannica, Philip Astley organizzò i primi spettacoli equestri arricchiti da acrobati e danzatori di corda, il chapiteau di Montecarlo accoglie uno degli spettacoli circensi più affascinanti e ricchi di abili artisti che arrivano da tutto il mondo. Tutti gli artisti concorreranno per la conquista degli ambiti Clown d’Oro e d’Argento. Anche la conduzione di questa seconda serata è affidata a Melissa Greta Marchetto.

LE ESIBIZIONI DELLA SERATA

Sono davvero tante le esibizioni previste nella seconda serata del 42esimo Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Si va dalla Troupe degli Heroes, impegnata in un numero di trapezio aereo con tre diverse postazioni di lancio su una coreografia curata dal regista russo Ruslan Ganeev, al giovanissimo Mikael Ferreri considerato, a soli 21 anni, uno dei più abili giocolieri del mondo. A Montecarlo si esibiranno anche gli artisti circensi italiani. In particolare, protagonisti di una delle esibizioni più affascinanti saranno i Fratelli Karel e Joe Saly che daranno vita ad un numero ispirato alle figure dei gauchos, i famosi mandriani della pampa, e alle loro prodezze con le bolas. Ci saranno poi i pattinatori Leo e Ursula che si esibiranno sui pattini a rotelle in un numero considerato fra i più veloci e temerari al mondo. Le esibizioni musicali, poi, si concluderanno con il Duo 2-Zen-O, formato da Jonathan e Marie Eve, conosciutisi nel 2002 al Cirque du Soleil e, da allora, impegnati formano una coppia che si esibisce in coreografie acrobatiche. Questa sera proporranno una vertiginosa e sensuale danza aerea.

ESIBIZIONI EQUESTRI E COMICHE

Come sempre, anche in questa seconda serata del Circo di Montecarlo, non mancheranno le esibizioni equestri della Troupe di Richter Jr. che, sul ritmo di musiche della tradizione popolare ungherese, daranno vita acrobazie e salti mortali sulle groppe dei loro cavalli. Non mancheranno, poi, i momenti divertenti. Protagonista del momento comico della serata sarà il grande Sergei Prosvirnin, vera star della clownerie, accompagnato dal figlio Andrei e dal nipote, il piccolo Sergei Jr. Tra tutti gli artisti che si esibiranno la notte di Capodanno, la giuria sceglierà a chi assegnare il Clown d’Oro e d’Argento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA