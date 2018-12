L’anno che verrà, Capodanno Rai 1/ Diretta e ospiti, grande attesa per Il Volo e il loro medley di successi

Grande attesa per l’arrivo de Il Volo a Matera e sul palco de L’Anno che verrà. Toccherà ad Amadeus prendere posto nel prime time di Rai1 per quest’ultimo dell’anno che Carlo Conti ha ceduto volentieri all’amico e volto di successo della rete ammiraglia Rai. Gli ospiti che saliranno sul palco saranno davvero tanti ma l’attesa di tutti è destinata soprattutto al trio di tenorini che questa sera saranno al centro dell’ultima notte dell’anno con un medley di successo portando il bel canto nella bellissima location che ospita lo speciale che ci traghetterà verso il nuovo anno. Loro stessi hanno ricordato l’appuntamento di questa sera sui social invitando il pubblico a seguire la serata e la pagina Twitter di Rai1 ha postato il video che potete vedere cliccando qui. Quale prima serata sceglierete questa sera? (Hedda Hopper)

ECCO GLI OSPITI DELLA SERATA

Come ogni anno, lunedì 31 dicembre, torna l’appuntamento con il Capodanno di Raiuno. A partire dalle 21, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Amadeus, da Matera, capitale europea della cultura 2018 e patrimonio dell’Unesco, conduce L’anno che verrà, un evento realizzato in collaborazione con la Regione Basilicata e il Comune di Matera. Uno show che farà compagnia agli italiani per oltre quattro ore durante le quali non mancheranno i momenti musicali e divertenti per salutare il 2018 e accogliere nel migliore dei modi il nuovo anno. Anche quest’anno, L’anno che verrà sarà trasmesso anche in HD sul Canale 501. Non mancherà, poi, la diretta radiofonica di Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto da Carlotta Tedeschi e John Vignola che realizzeranno incursioni e interviste dal backstage nel corso della diretta per raccogliere gli auguri dei protagonisti della serata.

L’ANNO CHE VERRÀ, CAPODANNO RAI 1: TUTTI GLI OSPITI

Come sempre, il pezzo forte della serata sarà il cast, in grado di mettere d’accordo gli adulti e i più piccoli. Sul palco di Piazza Vittorio Veneto di Matera salirà il grandissimo Massimo Ranieri che, con il suo lunghissimo repertorio, farà cantare e ballare non solo i presenti in piazza, ma anche il pubblico a casa. Ci saranno, poi, i ragazzi de Il Volo che, in procinto di partecipare al Festival di Sanremo 2019, si esibiranno sulle note dei loro e dei più grandi successi del repertorio classico della musica italiana. E ancora: Malika Ayane, Red Canzian, Gianni Togni, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Ivana Spagna, e poi ancora Alan Sorrenti, Donatella Rettore, Formerly of Chic che farà rivivere e ballare la discodance degli anni ’70 con tutti i loro maggiori successi. E poi ancora, dopo l’acclamata partecipazione ad “Ora o Mai Piu’” su Rai1, saliranno sul palco de “L’Anno che Verrà” Massimo Di Cataldo, Lisa e i Jalisse, mentre Ice Mc farà rivivere la disco degli anni 80/90 e la musica de l’Orchestraccia. Infine, spazio anche ad Edoardo Vianello e ai Los Locos.

GLI ARTISTI LOCALI

Oltre agli artisti nazionali, sul palco de “L’Anno che Verrà” si esibiranno 3 gruppi musicali di eccellenza lucani. Quest’anno, ad avere l’opportunità di mostrare il proprio talento saranno i “Tarantolati di Tricarico”, delle “Officine Lucane” e dei “Renanera”. Sul palco di Matera, poi, ci sarà spazio anche per gli artisti che faranno divertire i più piccoli. In particolare, ci saranno Maggie & Bianca, le star di RaiRagazzi, che si esibiranno dal vivo dal palco di Matera con le loro canzoni più amate durante la lunga festa del Capodanno di Rai1 e che hanno già portato in giro per l’Italia in un lungo tour di grande successo.

LA SQUADRA DE L’ANNO CHE VERRA’

Amadeus sarà il padrone di casa de L’anno che verrà, ma naturalmente, non sarà solo. Ad affiancarlo, infatti, oltre ai numerosi ospiti, ci saranno Sergio Friscia e Samanta Togni, famosa istruttrice di ballo di Ballando con le Stelle, che assumerà le vesti di guida turistica de “L’Anno che Verrà”. La maestra di ballo sarà inviata in tante sorprendenti località della Basilicata, una regione tutta da scoprire. Sul palco di Matera, inoltre, sarà presente anche un’orchestra di 30 elementi, diretta dal Maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Le coreografie, invece, sono affidate a un corpo di ballo di trenta elementi guidati dal coreografo Fabrizio Mainini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA