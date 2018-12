Oroscopo 2019: stelle di Branko, Simon & The Stars e Rob Brezsny/ Previsioni del nuovo anno segno per segno

Il nuovo anno sta per arrivare e tutti (o quasi), non vedono l’ora di scoprire l’oroscopo 2019 per il proprio segno zodiacale. Dopo il valido supporto di Paolo Fox, scopriamo cosa dicono le stelle di Branko, Simon & The Stars e Rob Brezsny. L’Ariete secondo Simon and The Stars, avrà un anno di forte movimento dopo un periodo decisamente di stallo. Branko invece, ricorda che le stelle proteggeranno questo segno mentre Brezsny parla di notevoli passi in avanti. Gli amici del Toro invece, secondo Simon and The Stars vivranno sorprese interessanti e cambiamenti mentre Branko parla di novità in quasi tutti i campi, compreso l’amore. In ultimo Brezsny, suggerisce al segno di prepararsi per vivere un nuovo anno meraviglioso. I Gemelli avranno molto da fare per il nuovo anno. E così Simon and The Stars evidenzia tutti i tentativi del segno mentre Branko parla di un 2019 pieno di alti e bassi. Brezsny conclude, suggerendo al segno di prestare particolare attenzione alle sensazioni personali. Il Cancro invece, dovrà fare attenzione all’amore e per lui sarà un anno di riscatto e di riscossa e questo, lo suggeriscono in sintesi, tutti e tre gli astrologi. Il Leone tornerà alla riscossa per il nuovo anno, dopo un 2018 molto difficile. Sia Branko che Simon and The Stars che Brezsny, ci parlano di cambiamenti e decisive svolte. La Vergine dovrà procedere verso un nuovo obiettivo, abbandonando definitivamente la sua tendenza perfezionista.

Oroscopo 2019, le stelle di Branko, Simon & The Stars e Rob Brezsny

Ecco gli altri sei segni dello zodiaco, per scoprire l’oroscopo 2019 di Branko, Simon & The Stars e Rob Brezsny. Proseguiamo con la Bilancia che, secondo i tre astrologi, dovrà dare voce alle giuste richieste lavorative e, dopo un inizio in salita vedrà le cose migliorare notevolmente. Sarà importante questo anno, ricevere le giuste dritte. Gli amici dello Scorpione hanno seminato bene nel 2018 e quindi, durante il nuovo anno raccoglieranno i frutti del loro duro lavoro. Sarete in grado di risollevarvi accogliendo positivamente tutti i cambiamenti. Il Sagittario vivrà un 2019 partendo da un nuovo lavoro. Dopo gli iniziali momenti di confusione, tutti si normalizzerà. Anno di svolta sotto tutti i punti di vista e Giove vi proteggerà guidandovi nelle scelte. Per quanto riguarda il segno del Capricorno, le stelle ci parlano di un anno di ricordi e ritorni dal passato. Il 2019 per certi versi potrebbe essere anche tempestoso ma questo servirà per rigenerare il terreno. Per l’Acquario invece, si prospetta un nuovo anno di decisioni e svolte anche in amore e tantissime sorprese da prendere al volo. In ultimo i Pesci, potrebbero realizzare un sogno nel cassetto da tempo

