Oroscopo 2019, Scorpione/ Paolo Fox: le stelle di Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin, voglia di amore e novità

L’Oroscopo 2019 per il segno dello Scorpione, ci viene dettagliatamente raccontato da Paolo Fox nel supplemento di DiPiù e DiPiùTv. Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin, appartengono a questo segno dello zodiaco e quindi, anche loro come voi, sarete sicuramente curiosi di conoscere le stelle del nuovo anno. Le coppie parlano sempre più di soldi e meno di amore. Quelli che convivono dovranno avere a che fare con maggiori spese ma non è escluso che non arrivino proposte speciali. Giornate per amare quelle di fine gennaio. Non rinunciate alle passioni, anche se spesso questo segno si chiude in un mutismo che può essere pericoloso per sé stesso e gli altri. L’affettività sarà premiata dopo il 10 febbraio. Le coppie in crisi dovranno fermarsi in tempo per capire cosa fare mentre quelle ad un passo dalla separazione, potranno ancora recuperare. Chi vive due storie in contemporanea dovrà fare chiarezza nel suo cuore e decidersi. Lotte, dispute per i figli se c’è stata una separazione. Febbraio porterà più emozioni del previsto e chi vuole trovare un nuovo amore potrà farlo in primavera. Le amicizie saranno importanti anche perché vi aiuteranno a distrarre la mente. Aprile sarà utile per recuperare tono fisico, aumenterà anche la voglia di amare.

Oroscopo Paolo Fox, il 2019 dello Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox per lo Scorpione, ci parla di una situazione lavorativa abbastanza favorevole per il 2019. Chissà come la penseranno Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin a tal proposito. A marzo, ci saranno dei mutamenti con potenziali rinnovi di contratti e accordi. Tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate sarà il momento migliore e si sentiranno cambiamenti nell’aria. Potranno anche nascere nuove collaborazioni e se pensate di valere, non abbiate timore a fare una richiesta diretta. Potrete anche contare su qualche risorsa inaspettata e potranno arrivare dei soldi o semplicemente si sbloccherà una operazione commerciale. Maggio e giugno saranno mesi perfetti per fare il grande passo, aprire nuove attività oppure lavorare altrove. Chi lo scorso anno ha cambiato attività, finalmente troverà il suo percorso. Dal 15 maggio, siate disponibili ma non eccessivamente tolleranti. Per quanto riguarda la salute, siate cauti verso la fine della primavera. A maggio evitate gli sbalzi di temperatura, i cibi crudi e non mangiate in fretta. Arrossamenti cutanei, irritazioni e infiammazioni da tenere sotto controllo proprio in questo mese.

