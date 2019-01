Otto e Mezzo, Lilli Gruber contro Travaglio / Video, scintille in diretta, la conduttrice: “Ti tolgo l’audio!”

Nel corso della nuova puntata di Otto e mezzo su La7, è scoppiata una piccola polemica tra Lilli Gruber e Travaglio con la conduttrice che ha invitato lo studio a togliere l’audio con le seguenti parole: “Toglietegli l’audio, toglietegli l’audio, Marco, uno alla volta”. La conduttrice solitamente è molto pacata con Travaglio e l’episodio quindi è subito balzato all’occhio dei telespettatori. Il direttore del Fatto Quotidiano è andato giù duro nel corso della trasmissione attaccando Matteo Richetti, il renziano che difende l’indifendibile e rivendica la politica del Pd. La Gruber ha provato più volte a placare Travaglio che si scaglia contro le idee di Richetti. Dopo il primo avvertimento la conduttrice passa ad un secondo avviso con un «ti tolgo l’audio».

TRAVAGLIO “SILENZIATO” DALLA GRUBER

Ma Travaglio non si placa e, anzi, continua ad urlare tanto da subire l’ultimo avviso: “Io ti tolgo l’audio se non concludi, è chiaro?”. A questo punto la stessa Gruber decide di prendere una decisione drastica dando l’ordine definitivo di togliere l’audio al direttore del Fatto Quotidiano in diretta. E così Travaglio viene definitivamente “silenziato”. L’episodio ha, logicamente, fatto notizia, sui social infatti in tanti hanno segnalato l’episodio tra la conduttrice e il giornalista. Un episodio quindi che ha acceso la serata di un programma che ha conquistato 2.184.000 spettatori con l’8,2 % di share. La Gruber ha quindi confermato di essere la giornalista televisiva conduttrice di un talk show politico più seguita dagli italiani.

Fantastico @marcotravaglio a #Ottoemezzo fa sclerare i democratici #Gruber e #RichettI !

Il secondo continua dire baggianate e la prima quando non gli piace la verità, da brava democratica toglie l’audio !!.

😂😂😂😂#TravaglioForever pic.twitter.com/qCUUXyPe8o — Damiano (@allenatorebis) 10 gennaio 2019





