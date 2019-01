Sanremo 2019, esclusa la canzone New Trolls/ Claudio Baglioni ha detto no al brano “Porte aperte”

Il Festival di Sanremo 2019 non è ancora iniziato, ma le polemiche sono davvero tante. Dopo l’accusa di Pierdavide Carone e dei Dear Jack che hanno puntato il dito contro Baglioni, reo di non aver accettato il brano “Caramelle”, Claudio Baglioni finisce nuovamente nella bufera per l’esclusione del brano “Porte aperte” dei New Trools. Si tratta di una canzone che, come scrive La Verità, sottolinea la paura degli italiani di fronte al momento storico che stiamo vivendo. In particolare, la canzone scritta da Nico Di Palo e Gianni Belleno, recita: “Noi siamo qui a ricordare / queste verità di un’unione fatta di parole e di ipocrisie le nostre porte aperte al mondo / e il terremoto che le spazza via. E la paura poi ci assale / nelle vie delle città, non ci permette più di camminare / con l’amata libertà / sono troppi gli occhi sconosciuti”.

SANREMO 2019: BAGLIONI DICE NO ALLE CANZONI SULL’IMMIGRAZIONE?

Nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni ha parlato di politica criticando la linea del Governo sull’immigrazione. “La classe politica e l’opinione pubblica hanno peccato clamorosamente. Il nostro Paese è terribilmente incattivito, rancoroso, nei confronti di qualsiasi altro che non sia piacevole, fortunato o amico nostro, guardiamo con sospetto anche la nostra ombra. C ome si può pensare di risolvere questa situazione di milioni di persone in movimento evitando lo sbarco di 40 o 50 persone. Siamo un po’ alla farsa. Non credo che un dirigente politico di oggi sia in grado di risolvere questo problema, ma ci vorrebbe almeno verità. Siamo di fronte ad un grave fenomeno e dovremmo metterci tutti nella condizione di risolverlo”, ha detto Baglioni provocando la reazione di Matteo Salvini che ha invitato i direttore artistico di Sanremo a cantare lasciando argomenti importanti come l’immigrazione alla politica. La linea di Baglioni e di Sanremo 2019, tuttavia, è quella di non alimentare polemiche puntando sul sentimento degli italiani. La canzone dei New Trools, dunque, è stata esclusa per il testo o perchè non era all’altezza degli altri brani in gara?



