Claudio Bisio e Virginia Raffaele, Festival di Sanremo 2019/Claudio Baglioni opta per un’edizione “da ridere”?

Il grande momento è arrivato. In settimana ci sarà la conferenza stampa di lancio del Festival di Sanremo 2019 e al fianco di Claudio Baglioni prenderanno posto i conduttori che il direttore artistico ha scelto per questa nuova avventura: Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Pronostici confermati finalmente e il via ai lavori che dovranno rendere questa edizione, per quanto possibile, migliore di quella che ha visto il cantautore romano al fianco di due figure ingombranti e poliedriche come Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. I due hanno sono riusciti a convincere il pubblico facendo segnare un vero e proprio record alla kermesse canora, ma cosa succederà con questo cambio di guardia? Il pubblico è già in delirio perché la Raffaele è sicuramente molto amata dal pubblico Rai che l’ha promossa quando è toccato a lei vestire i panni del “one man show” al femminile e lo stesso avviene con Claudio Bisio.

CLAUDIO BISIO E VIRGINIA RAFFAELE ALLA CONDUZIONE DEL FESTIVAL

I due potrebbero rendere l’edizione del Festival di Sanremo più leggera e “comica” ma chi ha seguito l’evoluzione e la carriera di Claudio Bisio e Virginia Raffaele sa bene che i due sono in grado di fare altro. L’imitatrice sa muoversi e sa cantare mentre Bisio è sicuramente uno dei pochi personaggi completi della tv riuscendo a passare da un’atmosfera tipica dei musical al dramma e all’introspezione. Il mix è perfetto e la coppia è sicuramente promossa già dalla critica anche se, come sempre ci sono le voci fuori dal coro che al fianco di Bisio avrebbe preferito un volto come quello di Vanessa Incontrada già pronta a “duettare” con il comico e volto noto per il pubblico di Rai1. A dare l’annuncio di un accordo ormai in porto è stata l’AdnKronos che conferma anche la presenza dei conduttori il 9 gennaio insieme al direttore artistico per la tradizionale conferenza stampa di presentazione del Festival.

