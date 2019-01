Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger si sposano/ Dopo Anna Faris nuove nozze: “Felice che abbia detto sì”

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger si sposano. È stato lo stesso attore ad annunciarlo: lo ha fatto, come ormai si usa fare negli ultimi anni, sui social con un post su Instagram. «Dolce Katherine, sono così felice che tu abbia detto sì! Sono elettrizzato all’idea di sposarti. Orgoglioso di vivere fortemente fedele a te», ha scritto la star de “I guardiani della galassia”, “Jurassic World” e “Avengers”. Si sposa dunque con la figlia di Terminator. Katherine Schwarzenegger, 29 anni, è la primogenita di Arnold e Maria Shriver. Non sarà il primo matrimonio per Chris Pratt: l’attore è stato sposato nove anni con la collega Anna Faris con cui ha un figlio. Dopo il divorzio nel 2017, i due hanno deciso comunque di vivere vicino per continuare a stare entrambi vicino al figlio Jack. Katherine non fa parte del mondo cinematografico: non ha infatti seguito le orme del padre, ma si è data alla scrittura. Appassionata di animali e impegnata nell’aiutare gli adolescenti a costruire un rapporto corretto con la propria immagine, Katherine Schwarzenegger ha scritto diversi libri. I proventi dell’ultimo, che racconta il suo rapporto con Maverick, il cane che ha adottato, sono stati destinati alla causa per gli animali abbandonati.

CHRIS PRATT E KATHERINE SCHWARZENEGGER SI SPOSANO

Katherine Schwarzenegger, la figlia dell’attore ed ex governatore della California, ha detto sì a Chris Pratt. Presto diventerà sua moglie. Nella foto dell’annuncio ha anche sfoggiato l’anello ricevuto in dono. Come spiegato dallo stesso ex di Anna Faris nel post, i due hanno provato a tenere nascosta il più a lungo possibile questa decisione. «Considerando che ci sono paparazzi accampati qui fuori, davanti alla nostra casa, e che essi documentano qualsiasi cosa che ci piaccia o no, prenderemo in mano la situazione rilasciando questa dichiarazione», ha spiegato Pratt. Stando a quanto riportato da People, i due si sono conosciuti grazie alla madre di lei, Maria Shriver. Katherine Schwarzenegger ha scelto di tenersi alla larga da Hollywood. La coppia ha deciso quindi di sposarsi malgrado la loro unione duri da meno di un anno. Seconde nozze per Chris Pratt, invece Anna Faris, dal canto suo, ha ritrovato la felicità con Michael Barrett.





