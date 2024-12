Giglio in lacrime per Yulia Bruschi al Grande Fratello 2024: “Mi manca da morire”

Non è un periodo facile per Giglio al Grande Fratello 2024. Dopo l’uscita della sua amata Yulia Bruschi, con la quale ha instaurato un rapporto che va oltre l’amicizia nel corso dei mesi dentro la Casa, è scoppiato in lacrime in un momento di “down”. “Ho un senso di vuoto. Mi manca da morire” ha confessato parlando con Lorenzo. “Questo senso di vuoto non si colmerà qui dentro, ci sono arrivato dopo un giorno” ha proseguito il concorrente, consolato dall’amico, che ha cercato di tirargli su il morale.

Ballando con le Stelle 2024, semifinale 14 Dicembre/ Diretta, eliminati, finalisti: super Federica Pellegrini

Il concorrente del Grande Fratello 2024 ha raccontato ancora: “Il fatto di essere qui dentro mi porta su nel momento down della giornata. Da un lato, una parte è concentrata su di me, sul contesto in cui siamo. L’altra metà è dispersa nei meandri dei pensieri e si perde. È come se il divertimento di quella situazione mi porta a completare la mia parte, ma non riesco a finirla, perché non ho il fine. Non posso più tornare indietro. Il fine di me stesso ce l’ho, manca “l’over”. Qui le giornate passano, arrivo alla felicità. Ma mi manca lei, ho un vuoto che non riesco a colmare. Prima non c’era, non esisteva”.

Maxime Mbanda, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2024/ Giocatore di rugby e già papà

Giglio in crisi al Grande Fratello 2024: “Sono amareggiato”

Giglio non ha preso bene l’uscita dalla Casa del Grande Fratello 2024 di Yulia Bruschi, la ragazza che stava conoscendo sempre meglio nel corso delle ultime settimane. Il concorrente già nei giorni scorsi ha raccontato di essere molto amareggiato perché l’uscita della compagna ha interrotto sul nascere la loro conoscenza. Avrebbe invece voluto più tempo in modo da conoscerla meglio e far nascere qualcosa di ancora più importante. Per questo, è scoppiato in lacrime dicendo quanto gli mancasse Yulia Bruschi, la concorrente uscita per via di problemi personali con il suo ex fidanzato.