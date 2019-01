Melissa Satta/ Ancora separata da Kevin Prince Boateng: non vivono più insieme?

L’ex velina continua a presentarsi da sola ad eventi di fama e di alta visibilità. L’ultimo in cui Melissa Satta ha partecipato senza il suo Kevin Prince Boateng è stato quello di GQ, un party organizzato per il Best Dressed Man 2019 dove la moglie del giocatore del Sassuolo si è presentata in un elegante tailleur beige e un top di pizzo. Con o senza Boateng, Melissa Satta riesce sempre ad attirare l’attenzione su di sé, ma i rumors riguardo il suo matrimonio si fanno sempre più forte, specialmente dopo aver trascorso le vacanze di Natale separatamente. Lei, infatti, ha preso un volo per Dubai, insieme a Maddox, figlio della coppia. “Con l’aiuto delle persone che ti vogliono bene si superano anche le dune più alte”, ha scritto l’ex velina di ritorno dagli Emirati Arabi.

MATRIMONIO FINITO?

“Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”, ha dichiarato Melissa Satta in una recente intervista a Chi. Non si sa cosa sia successo tra la coppia, ma chi è vicino ai due ha svelato che nell’ultimo periodo, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, non vivano più insieme. Il web, ormai, è convinto che il matrimonio stia per terminare e in tanti cercano di capire chi possa essere la nuova fiamma di Melissa, tanto che, pochi giorni fa, il figlio di una sua amica è stato scambiato per il nuovo fidanzato. Nel leggere i commenti dei follower, Melissa Satta, è andata su tutte le furie: “Qui state davvero esagerando. Christophe è il figlio di una delle mie care amiche e ha 16 anni… Idioti!”.

