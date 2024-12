Melissa Satta e Juliana Moreira si raccontano a Verissimo

Nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo hanno fatto tappa anche Juliana Moreira e Melissa Satta, intervenute nel programma di Canale Cinque, le due hanno raccontato la loro speciale amicizia e l’ex velina ha ricordato il primo impatto con Juliana Moreira, avvenuto a Striscia la notizia: “Vediamo queste gambe di due metri e il lato b perfetto, ci ha sorprese”. La moglie di Edoardo Stoppa ha raccontato a Verissimo: “Mi chiesero se sapevo ballare, ero l’unica brasiliana che non sapeva farlo, Melissa Satta mi ha messa a mio agio, la conosco da metà della mia vita praticamente”.

Melissa Satta e Juliana Moreira hanno poi svelato a Verissimo la ricetta della loro amicizia: “Siamo molto felici, è stato tutto molto bello, questi anni sono davvero volati, non realizziamo ancora, invece sono già passati 18 anni”. La brasiliana ha commentato il suo amore con Edoardo Stoppa: “Stiamo insieme da 17 anni, forse perché ha studiato psicologia e ha pazienza”.

Melissa Satta e Juliana Moreira sui figli: “Crescono in fretta”

Le due showgirl si sono poi raccontate a Verissimo, con Melissa Satta e Juliana Moreira che si sono soffermate sui sentimenti, l’ex velina ha confermato l’amore con l’imprenditore Carlo Beretta, dopo le voci degli ultimi mesi: “Non mi voglio nascondere, mi diverto, è tutto molto bello, mi auguro che sia per tanto tempo tutto così bello”. La moglie di Edoardo Stoppa ha speso un augurio per Melissa Satta: “Le auguro di essere felice, aspetto anche dei nipotini”.

La ex di Berrettini ha ammesso: “Forse in passato mi sono infilata in situazioni particolari, ci sono stati dei mari in tempesta, adesso è tutto sereno, non voglio ripeterlo troppo ma sono molto felice, sto bene, ringrazio la persona che mi sta vicino” le parole di Melissa Satta che ha poi speso qualche parola sui figli. “Crescono davvero troppo velocemente, davvero”.

