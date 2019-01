Orange, il cagnolino della principessa Beatrice è morto/ Il forte dolore: avvelenato in circostanze misteriose

La principessa Beatrice di York è fortemente addolorata: cosa è accaduto? La figlia di Andrea e Sarah Ferguson, sta soffrendo terribilmente per la morte del suo amatissimo cane Orange. Proprio per questo motivo, i festeggiamenti di Capodanno non sono andati per il meglio perché la sovrana ha continuato a pensarci moltissimo. Proprio per questo motivo, ha trascorso Lamu, un’isola al largo del Kenya, insieme al nuovo ragazzo Edoardo Mapelli Mozzi, le festività. “Bea è innamorato di Edo, ma non riesce a smettere di pensare al suo cane, perché quello che è successo è stato davvero traumatizzante”, ha raccontato al Sun un amico della 30enne Altezza Reale. Il piccolo Norfolk Terrier aveva appena 5 anni è stato avvelenato il mese scorso in situazioni inspiegabili. Pare infatti che il tenerissimo Orange fosse appena rincasato da una passeggiata nel Windsor Great Park quando ha iniziato a stare male.

Dolore per la principessa Beatrice, il cagnolino Orange è morto

Il piccolo Orange, dopo essere stato male è stato prontamente portato dal veterinario. Dopo l’accurata visita però, il dottore non è stato in grado di scoprire la tossina che il cane aveva ingoiato fino a provocargli il malore e successivamente il decesso. Da qui la dolorosissima disposizione della primogenita del principe Andrea di mettere fine alle sue sofferenze. “Nessuno sembra sapere se il veleno fosse una sostanza naturale, come un fungo, o se invece ci sia in giro un maniaco che detesta i cani e ora ovviamente Beatrice ha paura per i suoi pet e non li perde mai di vista”, ha continuato la fonte. La nipote della Regina Elisabetta ha altri 4 cagnolini della stessa razza, Jack e Cici di dieci anni, e Teddy e Ginger di quattro, che vivono con lei nel parco del Royal Lodge. Fino al 2017 a occuparsi dei cani della principessa era Amanda Severn, poi licenziata dal Duca di York per via di una relazione col maggiordomo di Andrea, Terry Holdforth. In quello stesso anno Orange era scomparso per alcuni giorni a Great Park e si impegnarono polizia, rangers, staff reale e amici per poterlo ritrovare.

