Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ I primi dettagli del matrimonio: “Ecco come sarà il mio abito da sposa”

Era lo scorso anno quando Rosa Perrotta aveva deciso di lasciare l’Italia, la sua famiglia e il suo fidanzato, Pietro Tartaglione, per partire per l’Honduras. Al termine del suo percorso all’Isola dei Famosi, Rosa, aveva ricevuto una proposta inaspettata in diretta televisiva. Il suo Pietro, conosciuto nello studio di Uomini e Donne, le aveva chiesto di sposarlo. Ora, un anno dopo, i dettagli per il matrimonio, previsto per il 7 giugno sono quasi tutti completati. “Non posso assolutamente anticipare nulla, se non che sarà un abito bianco classico ma con qualcosa di inaspettato e particolare che lascerà tutti a bocca aperta”, ha raccontato la Perrotta. Al contrario Pietro ha rivelato: “Io indosserò un frac elegante e sobrio”. Il matrimonio si svolgerà a Gaeta, nel sud del Lazio, un posto a cui il futuro sposo è molto affezionato.

“L’EREDE DOPO IL MATRIMONIO”

Le bomboniere, i fiori, gli abiti e la location sono stati scelti. La loro vita sembra essere stata pianificata momento per momento, anche se Pietro avrebbe voluto diventare papà prima del matrimonio, ma Rosa, più tradizionalista, ha voluto attendere il grande giorno. “Pietro sogna una famiglia numerosa – ha raccontato a Vero l’ex volto di Uomini e Donne – già da tempo mi chiede un figlio, ma io voglio aspettare. Prima il matrimonio, poi penseremo all’erede”. Questo 2019 sarà un anno ricco di eventi testimoni dell’amore nato davanti le telecamere di programmi realizzati da Maria De Filippi. Oltre il matrimonio di Rosa e Pietro, ci sarà quello di Federico Gregucci e Clarissa Marchese e quello di Davide Tresse e Georgette Polizzi.

