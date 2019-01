Chef Rubio vs Matteo Salvini/ Video: “cogli*ne, fa la strategia della vittima”

Chef Rubio ancora contro Matteo Salvini. Ospite della trasmissione Aria che Tira, il programma di informazione ed approfondimento politico della mattina di La7, Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, ex-rugbista, punta il dito contro il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e la sua politica. Chef Rubio, in collegamento con lo studio, critica il modo di fare del leader della Lega accusandolo di portare avanti la strategia del vittimismo per ottenere consensi. “Mi fa sorridere la strategia del Ministro che fa la vittima e che l’ha portato poi ad avere dei finti competitor che non siamo io, Baglioni e chi per lui. Noi siamo semplicemente delle persone che quando hanno energie e voglia mettono in discussione e confutano tutto ciò che lui dice in maniera limpida e mi fa specie che il grosso seguito resti esterefatto di fronte a dichiarazioni separatiste. Quello che mi chiedè è quando il Ministro arriverà i suoi obiettivi, i personaggi che sono stati dietro alla sua campagna, alle sue illazioni, cosa ne guadagneranno se non ancora più frattura nel popolo?”, chiede Chef Rubio che non nasconde il suo disappunto nei confronti del Ministro. Cliccate qui per vedere il video.

CHEF RUBIO CONTRO MATTEO SALVINI: “COGLI*NE”

L’attacco di Chef Rubio a Matteo Salvini non finisce qui. I due, infatti, oltre a non avere le stesse idee politiche, hanno un pensiero differente anche sul cibo. Sempre a l’Aria che tira, infatti, Rubio critica anche su tale argomento il Ministro dell’Interno. “Non c’è nessuna affinità. Non vale la pena nemmeno parlarne perché ci sono tante altre così più importanti di cui parlare che di un cogli*ne che su Twitter si mette a fare post con il cibo” – dice Rubio alla domanda sull’affinitià con il cibo che potrebbe avere con Salvini – “Tocca temi estremamente strategici“, aggiunge. Dallo studio, qualcuno invita Rubio a correggere il tiro, ad essere meno maleducato e a sorridere di più. Rubio, così, conclude: “non capisco il motivo per cui ci si soffermi su queste sciocchezze“. Cliccate qui per vedere il video.

© RIPRODUZIONE RISERVATA