SALVINI “IGNORA” LA FIDANZATA DI GIUSEPPE CONTE/ Foto, ministro non saluta Olivia Paladino: solo distrazione?

Matteo Salvini ignora la fidanzata del premier Conte. Non afferrate il senso di questa frase? Ve lo spieghiamo subito. La vita di Matteo Salvini viene passata ai raggi X dai giornali e dalle riviste che vogliono saperne ogni giorno di più sull’uomo forte della politica italiana del momento. Consacrato dai sondaggi come il leader attualmente più in voga tra gli elettori, il vicepremier è abituato a finire sui rotocalchi per le sue vicende amorose (si veda la storia con Elisa Isoardi), eppure difficilmente il segretario della Lega avrebbe immaginato di finire su “Chi” in compagnia della compagna del Presidente del Consiglio. Attenzione, guai a pensare ad un tradimento (amoroso, prima che politico). Anzi, a voler essere onesti, Matteo Salvini non sembra essere per niente interessato alla signora Olivia Paladino, questo il nome della compagna del premier. Al punto che per le vie di Roma non l’ha nemmeno salutata…

MATTEO SALVINI IGNORA LA FIDANZATA DI GIUSEPPE CONTE

Ad immortalare la scena che mette in imbarazzo è stato proprio Chi, il settimanale di Alfonso Signorini domani in edicola, che ha fotografato Matteo Salvini passeggiare per le vie del centro e tirare dritto dinanzi alla fidanzata di Giuseppe Conte. Tutto questo è successo dopo un passaggio nella chiesa di Santa Maria In Via, dove si trova la Madonna del Pozzo che, dal 1256, è meta di pellegrinaggi. All’uscita dalla chiesa, considerata una piccola Lourdes, Salvini ha incrociato la compagna del premier Olivia Paladino senza però fermarsi a salutarla. Scorie dello scontro con Giuseppe Conte sul fronte dei migranti? Tensioni tra partner di governo o antipatia personale? Più probabilmente distrazione: Salvini era al telefono. Chissà, magari proprio con Conte…

