Elena Santarelli torna sui social/ “Non avevo voglia di condividere nulla, andate oltre…”

Elena Santarelli è di nuovo tra noi. A distanza di quasi un mese dal suo addio ai social, la bella showgirl è tornata sui suoi passi e ha deciso di tornare attiva su Instagram e, in particolare, nelle storie. Proprio ai social ha affidato il suo messaggio di ritorno dicendosi felici di alcuni messaggi ricevuti ma anche pronta a spronare tutti coloro che non riescono ad andare oltre e che si fermano proprio alle apparenze e a quello che vedono sui social “una foto o una stories e per andare oltre intendo chiedere veramente alle persone a cui tenete ‘ come stati’ e non ‘ti ho visto su IG stai benissimo’… a presto“. A quanto pare Elena Santarelli è stata lontana dai social per un mese ma non ha perso la sua verve e i fan la adorano proprio per questo. Gli ultimi video postati sulle storie la mostrano a lavoro per una nuova campagna pubblicitaria ma non c’è nessun riferimento alla sua vita privata.

LE PAROLE DI ELENA SANTARELLI

Nei mesi scorsi Elena Santarelli aveva condiviso con i fan e altre mamme nella sua stessa situazione, la paura per il tumore del figlio Giacomo ma nelle ultime ore non ha detto niente sulla questione e non ha risposto nemmeno a chi le ha chiesto dettagli. La showgirl ha così esordito: “Nel mio ultimo post avevo specificato che avrei fatto del detox dai social, in molti vi state preoccupando della mia assenza… a breve rientrerò.. IG è un bel social intendiamoci ma non sempre rispecchia la realtà… diciamo che non avevo voglia di condividere nulla“. La voglia deve esserle tornata visto che ha deciso di condividere il suo pensiero con i fan che l’hanno attesa in queste settimane, quale sarà il suo prossimo passo? La vedremo in tv alla conduzione di un altro programma o si limiterà ad una serie di compagne promozionali? Lo scopriremo sicuramente sui social dove, ha promesso, diventerà sempre più attiva.

