Roberto Giacobbo, Freedom/ “Alla caccia dei segreti del Duomo, come Milano non mi fermo mai!”

Roberto Giacobbo torna stasera, 17 gennaio 2019, su Rete 4 con Freedom, in una puntata che si muoverà a Milano alla ricerca dei segreti del Duomo. Lo stesso conduttore a Tv, Sorrisi e Canzoni si è accostato alla città: “Proprio come Milano non mi fermo mai! Vivo in viaggio e raramente dormo tre notti di fila nello stesso letto. La passione mi fa superare tutto, sto già lavorando alla stagione futura”. Sicuramente è lui uno dei grandi acquisti di Mediaset nella nuova stagione televisiva con la trasmissione Freedom che ha raccolto ottime risposte di critica e pubblico. Il racconto del noto settimanale ci svela anche le abitudini di Giacobbo, che per trovare un incontro con la redazione: “Venerdì lascio gli Stati Uniti dove sono in vacanza con la mia famiglia. Sabato sarò in Italia, domenica mattina vado a Parma e la sera posso essere a Milano e fermarmi fino alla mattina dopo. Poi però devo tornare a Roma, martedì sarò a Cagliari, mercoledì a Napoli. Stiamo girando le puntate della nuova serie“.

Roberto Giacobbo, Freedom: “Ecco come tutto è iniziato”

L’agenda di Roberto Giacobbo è sicuramente densa di appuntamenti e non solo ora con Freedom. Questi infatti ha svelato di dormire molto difficilmente per tre notti di fila nello stesso letto. Quando gli chiedono come ci riesce, spiega: “Tutto è iniziato nel 1994, quando mi sono sposato. Chiesi ai miei genitori di regalarci un viaggio attorno al mondo perché pensavo sarebbe stata l’unica occasione per viaggiare. Sono stati 40 giorni davvero bellissimi, conservo ancora i video 8 anche se non li ho mai rivisti. Poi cosa è successo? A me e mia moglie è venuto in mente di fare Stargate, programma che fondeva misteri e scienza. La prima puntata è andata in onda nel 1999 e da quel giorno non mi sono più fermato. Ho viaggiato così tanto che ho dovuto cambiare diversi passaporti perché avevo terminato le pagine per mettere i timbri“. Sicuramente la vita di Giacobbo è piena di aneddoti e molti altri glieli dovranno raccontare i prossimi mesi, quando continuerà a viaggiare in giro per il mondo per il suo lavoro.

“Non mi metto in mostra, ma se mi riconoscono…”

Roberto Giacobbo è un personaggio umile, lo sta confermando il suo essere spontaneo anche davanti al successo di Freedom. Tv, Sorrisi e Canzoni gli spiegano cosa accade quando qualcuno lo riconosce: “Cerco di non mettermi in mostra mai, ma se mi riconoscono non mi tiro mai indietro, chiacchiero e faccio foto. Quando avevo otto anni mentre ero a passeggio con mia madre incontrai Pippo Baudo, lo salutai ma non mi rispose. Così mi staccai da mia madre per andare a sgridarlo. Si scusò e mi fece una carezza. Molti anni dopo gli ho raccontato questo episodio ed è stato così carino da fingersi di ricordarselo“. Un successo quello di Giacobbo che arriva anche all’estero: “Grazie al satellite e a internet mi vedono ovunque. I divulgatori non hanno nazionalità, raccontano a tutti. Quindi è normale che anche all’estero mi riconoscano“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA